۱۹ طرح عمرانی و خدماتی در نشست کارگروه امور زیربنایی قم تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کارگروه امور زیربنایی و محیط زیست استان قمپیش از ظهر دوشنبه در دفتر معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری قم برگزار شد و طی آن ۱۹ طرح مهم در حوزه‌های مختلف شهری و روستایی مورد بررسی و تصویب اعضا قرار گرفت.

در این نشست، طرح‌هایی همچون تعیین کاربری قرارگاه شعبانیه فرماندهی انتظامی قم، توسعه پایگاه اورژانس هوایی دانشگاه علوم پزشکی، تعیین معبر خیابان نارید در محور قم–کاشان و ساماندهی کوچه‌ها و کوره‌های آجرپزی واقع در این مسیر، پس از بررسی کارشناسی به تصویب رسید.

همچنین ایجاد و توسعه پارکینگ خودروهای تصادفی، رسیدگی به درخواست‌های مردمی در حوزه کشاورزی و امور عمرانی، احداث جایگاه عرضه سوخت در محدوده میدان مرجعیت، و اصلاح و واگذاری اراضی مسکونی در برخی روستاهای استان، از دیگر مصوبات این کارگروه بود.

خسرو سامری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم در این جلسه با اشاره به ضرورت شتاب‌بخشی در روند اجرای مصوبات گفت: اجرای این طرح‌ها می‌تواند نقش بسزایی در ارتقای زیرساخت‌های استان، توسعه خدمات‌رسانی و پاسخ به مطالبات مردمی در بخش‌های مختلف ایفا کند.

وی با تأکید بر رویکرد دولت در توجه به نیازهای مناطق شهری و روستایی، افزود: برنامه‌ریزی دقیق و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، شرط تحقق سریع این طرح‌ها و بهره‌مندی مردم از آثار آن خواهد بود.