به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد فرخ فال در آئین افتتاحیه سال تحصیلی جدید حوزه‌های علمیه خواهران و برادران استان البرز اظهار کرد: محفل امروز، محفلی علمی و معنوی است که به برکت حضور بزرگان، اساتید، علما و طلاب فرهیخته شکل گرفته و امیدبخش آینده‌ای روشن در مسیر علم و تربیت دینی است.

وی در ادامه، با نقل حدیثی از پیامبر اکرم (ص) که در کتاب «العلم» مرحوم کلینی آمده است، به تبیین جایگاه «علم نافع» پرداخت و گفت: علمی که انسان را صرفاً به ظواهر لغت یا تاریخ مشغول کند، کافی نیست. علم حقیقی آن است که انسان را به شناخت خداوند، تهذیب نفس و تربیت جامعه سوق دهد.

قائم مقام مدیر حوزه‌های علمیه کشور با اشاره به روایت نبوی «إنّ العلم ثلاث: آیة محکمة، فریضة عادلة، و سنة قائمة، و ما خلاهنّ فهو الفصل» افزود: علم دینی باید در سه محور اساسی حرکت کند: عقاید راسخ، احکام عادلانه، و اخلاق زنده. آنچه بیرون از این منظومه است، در بهترین حالت، فضل است؛ دانشی مفید اما ناکافی برای هدایت بشر.

وی همچنین با اشاره به کارکردهای تاریخی حوزه‌های علمیه، اظهار کرد: از نخستین سال‌های هجرت پیامبر اکرم (ص) تا دوران معاصر، حوزه‌های علمیه همواره سنگر حفظ دین، مبارزه با تحریف و تربیت نیروی مؤمن و کارآمد بوده‌اند و پیامبر خدا در مدینه، ۶۰ مبلغ برای تبیین دین تربیت کردند و این سنت تا امروز ادامه یافته است.

حجت‌الاسلام فرخ‌فال با تأکید بر جایگاه مهم حوزه‌های علمیه خواهران در ساختار علمی و فرهنگی کشور، تصریح کرد: در این سال‌ها، حوزه‌های علمیه خواهران در عرصه‌هایی چون پژوهش، تبلیغ، پاسخ به شبهات، مشاوره دینی و فعالیت‌های فرهنگی خوش درخشیده‌اند و امروز بخش بزرگی از بار تمدن‌سازی نوین اسلامی را بر دوش می‌کشند.

وی ضمن تجلیل از حضور فعال طلاب خواهر در مراسم افتتاحیه، افزود: طلاب خواهر در کنار برادران، دو بال پرواز علمی و تربیتی حوزه هستند و امروز حوزه خواهران به مرحله‌ای از بلوغ رسیده که در عرصه‌های علمی و نقش‌آفرینی اجتماعی، الگوی کشورهای منطقه شده است.

حجت الاسلام فرخ‌فال در ادامه با اشاره به مسئولیت تاریخی طلاب در گام دوم انقلاب، اظهار کرد: طلاب وارثان این مسیر نورانی هستند و باید قدر فرصت‌ها را بدانند. علوم پایه را با دقت فرا بگیرند و با مسلح شدن به معارف اعتقادی و تربیتی، پاسخ‌گوی نیازها و شبهات زمانه باشند.