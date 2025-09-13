به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، نبود پوشش بیمه شغلی ورزشکاران یکی از دغدغه‌های بزرگی است که اهالی ورزش به خصوص قهرمانان و مدال‌آوران از گذشته تا به الان با آن دست به گریبان بوده‌اند.

نگرانی بابت تأمین معیشت، امور درمانی، سنوات شغلی این قشر در آینده که نیمی از عمر خود را در اردوهای تیم‌های ملی سپری کرده‌اند در شرایطی به یک معضل برای مجموعه ورزش کشور تبدیل شد که در نهایت مجلس شورای اسلامی به آن ورود کرد.

اگر چه زمان زیادی از ابلاغ این مصوبه از سوی مجلس شورای اسلامی گذشته اما با اقدامات وزارت ورزش و جوانان در دولت فعلی و پیگیری‌های وزیر ورزش و جوانان، دل‌نگرانی ورزشکاران و قهرمانان با آغاز ثبت نام از متقاضیان برطرف می‌شود.

بر این اساس امروز (شنبه ۲۲ شهریور ماه) در حضور وزیر ورزش و جوانان تفاهم نامه‌ای میان عباس واحدی، رئیس صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور و مصطفی سالاری، رئیس سازمان بیمه تأمین اجتماعی در محل وزارتخانه به امضا رسید تا این الزام قانونی هر چه سریع‌تر عملیاتی شود.

با توجه به توافق صورت گرفته مقرر شد، صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، فرایند ثبت نام بیمه تأمین اجتماعی ورزشکاران را که شامل ملی‌پوشان مدال‌آور ایران در میادین بین‌المللی است، با انجام ثبت‌نام متقاضیان آغاز کند.

بیمه تأمین اجتماعی ورزشکاران به آن دسته از افرادی اختصاص دارد که در رویدادهایی چون بازی‌های المپیک و پارالمپیک، بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی، المپیک آزمایشی، المپیک ناشنوایان، بازی‌های ساحلی و داخل سالن آسیا و جهان، قهرمانی جهان، جام جهانی، قهرمانی آسیا، جام ملت‌های آسیا، جام باشگاههای آسیا، استاد بزرگ شطرنج و صعود کنندگان به قله‌های بالای ٨ هزار متری صاحب سکو و افتخار شده‌اند. گفتنی است ورزشکاران توانیاب و معلول، ناشنوا و کم شنوا و نابینایان و کم بینایان که جز اقشار خاص جامعه محسوب می‌شوند هم در فهرست فوق‌الذکر لحاظ شده‌اند و در صورت اینکه مدال‌آور باشند می‌توانند از خدمات بیمه پایه تأمین اجتماعی برخوردار شوند.

طبق توافقنامه فیمابین صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان کشور و سازمان بیمه تأمین اجتماعی شرایط بهرمندی ورزشکاران مدال‌آور از بیمه پایه به این ترتیب اعلام شده است:



۱- افراد مشمول، شامل اعضای صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان کشور هستند که توسط این صندوق به سازمان معرفی می‌شوند و باید فاقد پوشش بیمه‌ای و رابطه مزدبگیری با کارگاه‌های تأمین اجتماعی داشته باشند.

۲- سن افراد معرفی شده باید در تاریخ ثبت معرفی نامه در واحدهای اجرایی سازمان حداکثر ۵٠ سال تمام باشد. (چنانچه سن متقاضی بیشتر از ۵٠ سال باشد، پذیرش درخواست وی منوط به دارا بودن سابقه بیمه قبلی معادل مدت مازاد سنی مقرر خواهد بود.)

۳- نرخ حق بیمه، معادل ۲۷ درصد دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه است که ٢٣ درصد آن را ماهانه صندوق پرداخت خواهد کرد و ۴ درصد باقی مانده به عهده ورزشکار است.

۴- دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه با توجه به سن و سابقه متقاضی، بین ½ حداقل دستمزد و مزایای مشمول کسر حق بیمه مصوب شورای عالی کار و حداکثر دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه در زمان ثبت معرفی نامه در واحد اجرایی مطابق مفاد دستور اداری شماره ۱۲۱۲۶/۹۹/۱۰۰۰ مورخ ۲۰/‌۱۲/‌۱۳۹۹‬ و تغییرات بعدی آن خواهد بود.

بر اساس این گزارش، ثبت نام بیمه تأمین اجتماعی ورزشکاران از روز ٢۵ شهریور تا ۵ مهر ماه جاری از طریق سامانه ghahremanann.ir انجام خواهد شد. این در حالی است که متقاضیان می‌توانند با مراجعه حضوری به دفتر صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور و همچنین تماس با شماره تلفن ۴۴۰۱۵۷۲۶-۰۲۱ (داخلی ۱۱۱-۱۱۹) نیز نام نویسی خود را به عمل آوردند.

از خرداد ١۴٠۴ صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، بیمه تکمیلی را به ورزشکاران و همسران آن‌ها به صورت رایگان مهیا کرده بود.