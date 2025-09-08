به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمدحسین بهرامی ظهر دوشنبه در مراسم رونمایی از جامعترین نرمافزار حدیثپژوهی هوشمند با اشاره به بیش از سه دهه فعالیت مستمر چندین محقق برجسته، اظهار کرد: این نرمافزار نقطه عطفی در حوزه دیجیتالسازی و پژوهش حدیثی به شمار میرود که یکی از ویژگیهای مهم این محصول، اعرابگذاری دقیق و کامل تمامی احادیث موجود است که بر اساس نسخههای پیشین بهروزرسانی شده است.
رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی و انسانی نور به سه لایه اصلی در علوم اسلامی دیجیتال اشاره کرد و گفت: لایه اول شامل دیجیتالسازی منابع حدیثی است که به بلوغ قابل توجهی رسیده است و تقریباً هیچ منبع حدیثی شیعهای نیست که در مجموعه جامعالاحادیث موجود نباشد و این روند با کتب اربعه شروع و سپس به بحارالانوار و سایر منابع اصلی و حتی ترجمهها و شرحها گسترش یافته است.
وی ادامه داد: لایه دوم مربوط به کارهای معنایی و برچسبگذاری احادیث است که در آن هر روایت یک هویت مستقل یافته و ارتباط آن با ترجمهها، شروح و نسخههای مختلف مشخص شده است و به عنوان مثال، المعجم موضوعی جامعالاحادیث که به زودی به صورت اپلیکیشن موبایل و سایت در دسترس قرار خواهد گرفت، از جمله این دستاوردهاست. متأسفانه هنوز بسیاری از محققان و اساتید از این ظرفیتها به خوبی مطلع نیستند.
حجتالاسلام بهرامی درباره اعتبار کتاب کافی که آن را دقیقترین و معتبرترین کتاب حدیثی شیعه خواند، گفت: امروزه با فناوریهای جدید میتوان احادیث مشترک کافی و تهذیب را به دقت بررسی و صحت هر روایت را سنجید. همچنین نرمافزار جامع احادیث شیعه و اهل سنت که تا قرن پنجم هجری احادیث را جمعآوری کرده، امکان مقایسه بین احادیث شیعه و اهل سنت را فراهم آورده است.
رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم انسانی اسلامی نور افزود: همکاری ویژهای با آستان قدس رضوی در زمینه روایات امام رضا (ع) در حال انجام است و برخلاف برخی تلاشهای گذشته، هیچکدام از منابع نمیتواند به جامعیت و دقت خروجی این نرمافزار در فهرستنویسی و طبقهبندی احادیث امام رضا (ع) برسد.
وی به نقش هوش مصنوعی در نسل جدید علوم اسلامی دیجیتال اشاره کرد و گفت: هوش مصنوعی این قابلیت را دارد که بر اساس معنای احادیث تحلیلهای عمیق ارائه دهد و پاسخهای معناداری تولید کند، البته هوش مصنوعی نیز خالی از خطا نیست و به همین دلیل پروژههایی مانند گفتوگو با حدیث برای بهبود دقت و کیفیت پاسخها در دست اجرا است.
حجت الاسلام بهرامی افزود: در این مراسم از دو محصول مهم رونمایی شد؛ یکی سیستم گفتوگو با احادیث و دیگری مجموعهای شامل ۱۷۰ هزار مقاله حدیثی به زبان فارسی که توسط هوش مصنوعی تولید شدهاند.
رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم انسانی اسلامی نور وی همچنین از برگزاری همایش علوم انسانی و اسلامی دیجیتال در ۱۷ مهرماه خبر داد و بیان کرد: ترجمه مقالات علوم انسانی و اسلامی نورمگز به زبانهای عربی و انگلیسی نیز در دستور کار قرار دارد تا دامنه تأثیرگذاری این دستاوردها در سطح بینالمللی گستردهتر شود.
