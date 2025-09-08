جولان پهپاد یمنی در آسمان اراضی اشغالی و صدای ممتد آژیر خطر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، رسانه‌های رژیم صهونیستی از رخنه پهپادی جدید نیروهای مسلح یمن به اراضی اشغالی خبر دادند.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که صدای آژیر خطر در شهرک متسبیه شالیم در منطقه بحرالمیت به دنبال رخنه پهپاد به صدا درآمده است.

همچنین منابع خبری از شنیده شدن صدای آژیر خطر در شهرک‌های واقع در جنوب بیت لحم از بیم حمله پهپادی از سمت یمن خبر می‌دهند.

صدای آژیر خطر در مناطق واقع در جنوب قدس اشغالی نیز از بیم حمله پهپادی به صدا درآمده است.

منابع صهیونیستی اعلام کردند که پهپاد یمنی تاکنون از سوی رژیم صهیونیستی رهگیری نشده است.

این چهارمین پهپاد یمنی است که موفق به رسیدن به اراضی اشغالی شده است.

صدای آژیر خطر در منطقه واقع میان تقوع و افرات میان قدس اشغالی و الخلیل شنیده می‌شود.

بالگردهای رژیم صهیونیستی برای هدف قرار دادن پهپاد یمنی به کار گرفته شده‌اند اما تاکنون راه به جایی نبرده‌اند. همزمان جنگنده‌های رژیم صهیونیستی نیز به پرواز درآمده‌اند.