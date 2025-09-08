به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، آویگدور لیبرمن وزیر جنگ اسبق رژیم صهیونیستی با اعتراف به قدرت یمن در به چالش کشیدن این رژیم گفت، باید از تمام توان سرویس جاسوسی موساد علیه یمن استفاده کرد.

وی همچنین گفت که باید از مهره‌های مزدور در داخل یمن به نفع رژیم صهیونیستی بهره برد. تل آویو باید از این مهره‌ها حمایت گسترده‌ای به عمل آورد.

این سخنان لیبرمن بعد از آن مطرح می‌شود که نیروهای مسلح یمن روز گذشته موفق شدند یک حمله پهپادی گسترده علیه اراضی اشغالی انجام دهند. حمله‌ای که به هدف قرار گرفتن فرودگاه رامون منجر شد.

لازم به ذکر است که در حال حاضر دولت خودخوانده یمن تحت حمایت عربستان و امارات در عدن مستقر است و برای به دست آوردن کنترل پایتخت این کشور دست و پا می زند.