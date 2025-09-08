کشف شیوه جدید قاچاق سوخت توسط پلیس هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ میثم شماعی زاده اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان هرمزگان در ادامه طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز با محوریت مقابله با قاچاق فرآوردههای نفتی با انجام کار اطلاعاتی و بهره گیری از شیوههای پلیسی یک شرکت ترابری فعال در قاچاق فرآوردههای نفتی یارانهای را شناسایی و موضوع را بصورت ویژه در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: در بررسیهای دقیق صورت گرفته و استفاده از بانکهای اطلاعاتی و دوربینهای توزین در حرکت مشخص شد، خودروهای شرکت موصوف پس از بارگیری، محموله خود را در اطراف شهرستان بندرعباس تخلیه و به فروش رسانده، سپس به سمت مقصد بارنامه حرکت میکنند و قبل از رسیدن به مقصد، بار را مجدداً با قیمت بسیار پایین از استانهای دیگر تهیه و تحویل میدهند.
این مسئول انتظامی اظهار کرد: در این رابطه با تلاشهای همه جانبه و پایش مستمر صورت گرفته یکدستگاه کامیون تانکر حامل سوخت متعلق به این شرکت شناسایی و توقیف و در بازرسی از آن ۳۱ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف و ضبط شد.
سرهنگ شماعی زاده ارزش مالی سوخت قاچاق کشف شده از این کامیون را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۵ میلیارد ریال عنوان کرده و بیان داشت: در این رابطه یک متهم راننده خودرو دستگیر و با تشکیل پرونده به دستگاه قضائی معرفی شد.
