به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی در نشست ستاد ساماندهی سواحل استان هرمزگان، ساماندهی سواحل را ضرورتی انکارناپذیر برای توسعه استان دانست و اظهار کرد: دسترسی عمومی و ایمن مردم به دریا باید بهعنوان یک حق اجتماعی تضمین شود و ایجاد زیرساختهای خدماتی نظیر برجهای نجات غریق، پارکینگ، سرویسهای بهداشتی استاندارد و نورپردازی خورشیدی در این مسیر اهمیت ویژه دارد.
وی با اشاره به طرح ملی آزادسازی سواحل افزود: این سیاست از سالهای گذشته مطرح بوده اما اجرای آن بدون مطالعات دقیق و برنامهریزی علمی نتیجهای پایدار نخواهد داشت. امروز باید با نگاه کارشناسی و مبتنی بر سند مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی، ساماندهی سواحل هرمزگان را پیش برد.
نفیسی حفاظت از زیستگاههای طبیعی همچون جنگلهای حرا را بخشی جدانشدنی از ساماندهی سواحل عنوان کرد و گفت: بازکاشت گونههای مانگرو در برخی نقاط از جمله سواحل روبروی بندرعباس انجام شده و این ظرفیت باید در سایر سواحل نیز شناسایی و اجرا شود، چراکه در ارتقای سلامت آب و پایداری زیستمحیطی بسیار مؤثر است.
وی همچنین بر ضرورت جانمایی فعالیتهای تفریحی کنترلشده در شهرستانها از جمله میناب تأکید کرد و اظهار داشت: تا پیش از ایجاد دهکدههای ساحلی، باید با نصب پرچم و علائم مشخص، محدودههای سالم و ایمن شنا برای مردم به وضوح تعیین شود.
وی ایجاد دهکدههای ساحلی را راهکاری کلیدی برای تجمیع امکانات گردشگری و اقتصادی دانست و تصریح کرد: در این دهکدهها باید اقامتگاههای بومگردی، بازارچه صنایع دستی و خدمات ایمنی پیشبینی شود تا مردم بتوانند در فضایی استاندارد، ایمن و سالم از سواحل بهرهمند شوند.
نفیسی در پایان بر لزوم مشارکت همه دستگاهها در اجرای طرح ساماندهی سواحل تأکید کرد و گفت: هماهنگی فرمانداران و دستگاههای اجرایی شهرستانها در اجرای پروژههای عملیاتی ساماندهی سواحل ضروری است و این موضوع باید در دستور کار جلسات آینده قرار گیرد.
نظر شما