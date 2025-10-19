  1. استانها
محسن زاده: ۵۵ کیلومتر آسفالت در جاده‌های زرندیه استان مرکزی اجرا شد

اراک- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی از اجرای ۳۰ کیلومتر آسفالت در راه‌های فرعی و روستایی و اجرای ۲۵ کیلومتر آسفالت در محورهای شریانی و اصلی شهرستان زرندیه خبر داد.

روح‌اله محسن‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از ارتقا چشمگیر کیفیت راه‌های شهرستان زرندیه خبر داد و گفت: امسال در ۵۵ کیلومتر از راه‌های شریانی، اصلی، فرعی و روستایی شهرستان زرندیه عملیات اجرای آسفالت صورت گرفته که موجب رضایتمندی مردم منطقه و کاربران جاده‌ای قرار گرفته است.

وی با اشاره به جزئیات اجرای این طرح‌ها گفت: با تعریف ۹ پروژه مختلف شامل ساخت و نگهداری از راه‌های شهرستان زرندیه، تحولی در شبکه راه‌های آن شهرستان بویژه در حوزه راه‌های فرعی و روستایی شکل گرفته است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی گفت: از بین پروژه‌های اجرای آسفالت در شهرستان زرندیه، حدود شش کیلومتر شامل ساخت راه روستایی، ۲۴ کیلومتر اجرای روکش آسفالت در راه‌های فرعی و روستایی با هدف نگهداری از راه‌های موجود و افزایش سطح خدمات جاده‌ای به مردم منطقه صورت گرفته است.

محسن زاده بیان کرد: ۱۹ کیلومتر لکه گیری و روکش آسفالت در محور ساوه - بوئین‌زهرا و شش کیلومتر روکش حفاظتی Microsurfacing در آزادراه ساوه - تهران در حوزه استحفاظی شهرستان زرندیه اجرا شده است.

وی مجموع اعتبار اجرای این طرح‌ها را بالغ بر ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال برشمرد و افزود: اقدامات دیگری نیز در حوزه راه‌های شهرستان زرندیه انجام شده که از آن جمله می‌توان به اجرای شیب شیروانی و رفع نقاط پرتگاهی در محور ساوه - بوئین‌زهرا، نصب انواع تابلوهای ایمنی، نصب سامانه‌های هوشمند جاده‌ای، ارتقا روشنایی راه‌ها و اجرای خط‌کشی محورهای مواصلاتی اشاره کرد.

