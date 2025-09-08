به گزارش خبرنگار مهر، در روز دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۴، گرمای شدید در سراسر استان حاکم بود و دماهای بیشینه در بسیاری از شهرها به بیش از ۴۵ درجه سانتی‌گراد رسید. بر اساس داده‌های ثبت‌شده، شوش با دمای ۴۷.۸ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین شهر استان بود و پس از آن، بستان با ۴۷.۴، صفی‌آباد دزفول با ۴۷.۱، و امیدیه، اهواز، بندر ماهشهر و هویزه هر کدام با ۴۷ درجه در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

سایر شهرهای استان نیز دماهای بالایی را تجربه کردند: رامشیر ۴۶.۷، آبادان ۴۶.۶، شادگان و هندیجان ۴۶.۴، آغاجاری و گتوند ۴۶.۲، شوشتر ۴۵.۹، رامهرمز ۴۵.۶، بهبهان ۴۵.۴، حسینه ۴۴.۸، مسجدسلیمان ۴۴.۳، لالی ۴۳.۲، ایذه ۴۰.۷ و دهدز با ۳۵.۳ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین شهر استان بود.