۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۵۷

گرما خوزستان را رها نمی‌کند؛ شوش با ۴۷.۸ درجه گرم‌ترین شهر

اهواز - بر اساس گزارش ایستگاه‌های هواشناسی خوزستان، دمای هوای امروز در شوش به ۴۷.۸ درجه سانتی‌گراد رسید و این شهر را به گرم‌ترین نقطه استان تبدیل کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در روز دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۴، گرمای شدید در سراسر استان حاکم بود و دماهای بیشینه در بسیاری از شهرها به بیش از ۴۵ درجه سانتی‌گراد رسید. بر اساس داده‌های ثبت‌شده، شوش با دمای ۴۷.۸ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین شهر استان بود و پس از آن، بستان با ۴۷.۴، صفی‌آباد دزفول با ۴۷.۱، و امیدیه، اهواز، بندر ماهشهر و هویزه هر کدام با ۴۷ درجه در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

سایر شهرهای استان نیز دماهای بالایی را تجربه کردند: رامشیر ۴۶.۷، آبادان ۴۶.۶، شادگان و هندیجان ۴۶.۴، آغاجاری و گتوند ۴۶.۲، شوشتر ۴۵.۹، رامهرمز ۴۵.۶، بهبهان ۴۵.۴، حسینه ۴۴.۸، مسجدسلیمان ۴۴.۳، لالی ۴۳.۲، ایذه ۴۰.۷ و دهدز با ۳۵.۳ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین شهر استان بود.

