به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «ترکیه امروز»، پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا از بسته تحریمی ۹ گانه علیه رژیم صهیونیستی به دلیل ادامه ارتکاب نسل کشی این رژیم جعلی در غزه رونمایی کرد.
نخست وزیر اسپانیا در سخنانی در کاخ مونکلوا در این خصوص گفت: آنچه اسرائیل در غزه انجام میدهد دفاع نیست، بلکه نابودی مردم بی دفاع (در غزه) است.
وی خاطرنشان کرد که اسپانیا فاقد تسلیحات هستهای، ناوهای هواپیمابر یا ذخایر عظیم نفتی است، اما این بدان معنا نیست که ما تلاش برای متوقف ساختن (جنایتهای) صهیونیستها را رها خواهیم کرد.
سانچز با استناد به آمارهای سازمان ملل اضافه کرد که عملیات این رژیم جعلی در غزه و کرانه باختری طی ۲ سال گذشته بیش از ۶۳ هزار کشته، ۱۵ هزار و ۹۰۰ زخمی، نزدیک به ۲ میلیون نفر آواره و ۲۵۰ هزار نفر را با گرسنگی روبهرو کرده است.
پدرو سانچز افزد که اولین اقدام، تحریم رسمی تسلیحاتی از طریق فرمان سلطنتی است که هرگونه تجارت اسلحه، مهمات و تجهیزات نظامی با صهیونیستهای اشغالگر را ممنوع میکند.
وی همچنین از ممنوعیت عبور کشتیهای حامل سوخت برای اشغالگران صهیونیست از بنادر اسپانیا و ممنوعیت پروازهای حمل اقلام نظامی از طریق حریم هوایی اسپانیا خبر داد.
علاوه بر این، افرادی که متهم به مشارکت در نسل کشی، جنایات جنگی یا نقض حقوق بشر در غزه هستند از ورود به اسپانیا منع خواهند شد؛ اقدامی که انتظار میرود برای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و همه اعضای کابینه این رژیم اعمال شود.
تحریمهای دیگر شامل ممنوعیت واردات از شهرکهای اشغالی صهیونیستی در اراضی اشغالی فلسطین، محدود کردن خدمات کنسولی برای اسپانیاییهایی که در چنین شهرکهایی زندگی میکنند، تقویت همکاری با دولت فلسطین و افزایش نقش اسپانیا در پروژههای بشردوستانه از جمله اتحادیه اروپا است.
سانچز گفت که انتظار میرود این تدابیر در جلسه امروز کابینه تصویب شده و فوراً اجرایی شود.
