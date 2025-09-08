نمایشگاه خوشنویسی صادق نوری به نیاوران رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی فرهنگسرای نیاوران، آثار خوشنویسی صادق نوری با هدف حمایت از بیماران سرطانی، در نمایشگاهی با عنوان «عشق زیبا» در نگارخانه شماره دو فرهنگسرای نیاوران به نمایش گذاشته می‌شود.

این نمایشگاه شامل ۳۵ اثر خط نستعلیق با قلم‌های کتیبه و مرکّب‌های خاص روی کاغذهای دست‌ساز ابری و الوان است. عواید حاصل از فروش آثار این نمایشگاه، برای حمایت از بیماران سرطانی اختصاص خواهدیافت.

صادق نوری، متولد ۱۳۶۰ و فعال در خط نستعلیق و کتیبه‌نویسی است و در خلق آثارش از سبک میرزا غلامرضا و میرحسین (از خوشنویسان برجسته دوره قاجار) بهره می‌گیرد. نوشتن روی کاغذهای دست‌ساز آهار مهره شده، ساخت مرکب‌های طبیعی رنگی، شرکت در نمایشگاه‌های داخل و خارج از کشور و برگزاری چندین نمایشگاه، از جمله سوابق هنری او به شمار می‌رود.

نمایشگاه «عشق زیبا» توسط انجمن خیریه مهرانه، روز جمعه ۲۱ شهریور ۱۴۰۴، از ساعت ۱۶ در فرهنگسرای نیاوران افتتاح می‌شود و تا ۲۸ شهریور، روزهای هفته از ساعت ۱۰ تا ۱۹ و روزهای تعطیل از ساعت ۱۴ تا ۱۹ میزبان علاقه‌مندان به هنر خوشنویسی است.