خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: سکه دارالمرحمه وقتی در سمنان کشف شد، تنها یک سکه نبود که در معرض دید عموم در موزه سمنان قرار گرفت بلکه سندی از مرحمه مردم استان سمنان بود مردمی که سال‌ها است زندگی در بین الحرمین از آنان، خادمان اهل بیت (ع) ساخته است.

مردمی متدین و دوست دار دین و البته با فرهنگ غنی همراه با مرحمه که همه جا دستگیر همدیگر هستند و پای همدیگر ایستاده اند مردمی از مذاهب و قومیت‌های مختلف که اتفاقاً زیبایی مرحمت شأن به همین تنوع‌های فرهنگی است.

پویش «به عشق پیامبر (ص) می‌بخشم» همزمان با هفته وحدت با موضوع بخشش و آزادی زندانیان، صلح و سازش، مورد استقبال خوب مردم استان سمنان قرار گرفته است. این پویش ادامه پویش به عشق امام حسین (ع) می‌بخشم است که در ماه محرم و صفر در سراسر کشور از جمله استان سمنان برگزار شد با این تفاوت که حالا مردم با تجربه موفق پویش قبلی در ماه محرم سال جاری، اطلاعات بیشتری در خصوص این دست طرح‌ها دارند و پیش بینی می‌شود استقبال خوبی از پویش کنند.

اجرای طرح‌های فرهنگی با بازتاب‌های وسیع اجتماعی

حمید رضا صفری کارشناس حقوق در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه پویش‌های به عشق ائمه (ع) می‌بخشم، در واقع طرح‌های فرهنگی هستند که معاونت فرهنگی قوه قضائیه آنها را اجرایی و در سراسر کشور ابلاغ می‌شود اما محور اول و آخر آن مردم هستند.

صفری با بیان اینکه در حقیقت این نوع پویش‌ها می‌کوشد تا فرهنگ صلح و سازش را در بین آحاد جامعه کاهش دهد، ابراز کرد: از آنجا که مردم ما دارای ریشه‌های غنی فرهنگی و مذهبی هستند توسل به اهل بیت (ع)، به خصوص پیامبر (ص) و امام حسین (ع) که مردم ایران اسلامی و استان سمنان ارادت خاصی به ایشان دارند، در این طرح می‌کوشد تا برای محکومان به قصاص رضایت گرفته شود.

وی با بیان اینکه آزادی زندانیان جرایم مالی، بخشش بخشی از طلب و پذیرش امهال، رشد چشم گیر سازش و عدم زندان اندازی محکومان حتی‌الامکان و مواردی از این دست در زمره بخش‌های این پویش‌های مردمی به شمار می‌آیند، افزود: طبق بررسی‌های صورت گرفته اتفاقاً مردم استان سمنان از پویش‌هایی از این دست استقبال خوبی هم داشته اند.

استقبال مردم از پویش‌های معنوی و فرهنگی دستگاه قضائی در استان سمنان

معاون اجتماعی و پیشگیری دادگستری کل استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به استقبال مردم از پویش قبل موسوم به «به عشق امام حسین (ع) می‌بخشم» در استان بیان کرد: این پویش معنوی امسال در مرداد و تیرماه مقارن با ایام ماه مبارک محرم و صفر برگزار شد.

زین العابدین حسام با بیان اینکه دو هزار و ۱۶۴ پرونده در این دو ماه در قالب همین پویش معنوی، با صلح و سازش مختومه اعلام شد که رکوردی بی نظیر از مشارکت‌های مردمی به عشق اهل بیت (ع) است، بیان کرد: ارزش مالی این پرونده‌ها بر روی هم دو هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود اما شاهد بودیم که شکات به عشق امام حسین (ع) این موضوعات را به سازش ختم کردند.

وی با بیان اینکه این تأثیر معنوی اهل بیت (ع) بر زندگی اجتماعی و فرهنگی مردم استان سمنان است، افزود: در جریان اجرای این پویش در تیر و مردادماه امسال سه محکوم به قصاص نیز با رضایت ولی دم از چوبه دار رها شدند و این پویش توانست جان سه نفر را هم نجات دهد.

آزادی زندان و بازگشت به آغوش پر از مهر خانواده

معاون دادگستری کل استان سمنان با بیان اینکه در بازه زمانی دو ماهه اجرای طرح به عشق امام حسین (ع) می‌بخشم ۲۳۳ زندانی با استفاده از ارفاقات قانونی، آزادی مشروط، تعلیق مجازات، صلح و گذشت شاکی و سازش و … از زندان‌های سراسر استان سمنان آزاد و به آغوش خانواده شأن بازگشتند.

حسام با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه ۴۸۹ زندانی با اعمال ظرفیت‌های قانونی که به چند مورد از آنان اشاره کردیم، از زندان‌ها رها و به آغوش خانواده شأن بازگشته اند، ابراز کرد: در جریان اجرای پویش ماه محرم و صفر همچنین با وقوع صلح و سازش بین شکات از بیکار شدن ۲۰ نفر در کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی نیز جلوگیری شد..

وی با بیان اینکه این پویش‌های معنوی الگویی از معنویت دینی و عدالت مردمی هستند، افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان مرداد ماه ۱۵ هزار و ۱۱۹ پرونده به شعب شورای حل اختلاف استان سمنان ارجاع شده که شش هزار و ۹۸۸ مورد به صلح و سازش انجامیده که ۴۶ درصد کل پرونده‌های ورودی را شامل می‌شود و این آمار بسیار خوبی است که نشان می‌دهد برگزاری این دست پویش‌های معنوی به ترویج فرهنگ سازش و صلح هم کمک شایانی می‌کند.

از ابتدای سال جاری تاکنون پنج محکوم به قصاص با تلاش دستگاه قضائی، مددکاران زندان و ستاد دیه و … از چوبه دار رهانیده شده اند که سه مورد از آنها در جریان پویش به عشق اام حسین (ع) می‌بخشم بوده است حالا انتظار می‌رود در مدت هفته وحدت تعداد این زندان محکوم به قصاص نفس که با رضایت شکات بخشیده خواهند شد، بیشتر هم شود. در این بین اما نباید از تلاش‌های وافر مددکاران زندان‌ها و دستگاه قضائی هم غافل ماند.

بهره گیری از فضای معنوی حاکم بر جامعه

رئیس کل دادگستری استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه همراهی مردم اصحاب رسانه و فعالان اجتماعی همچنین قاضی‌ها و اعضای شورای حل اختلاف، مددکاران اجتماعی و … در اجرای پویش به عشق امام حسین (ع) می‌بخشم در تیر و مرداد ماه ۱۴۰۴ بسیار چشم گیر بود، گفت: برنامه‌های تبیینی بسیار خوبی در این خصوص برگزار شد که البته در پویش‌های دیگر نیز ادامه خواهد داشت.

حجت الاسلام محمد صادق اکبری با بیان اینکه پویش‌های معنوی مانند به عشق امام حسین (ع) می‌بخشم یا به عشق رسول الله (ص) می‌بخشم جلوه‌ای از عدالت مردمی و پیوند معنویت با کارکردهای اجتماعی دستگاه قضا است، تاکید کرد: تجربه پویش امسال در ماه محرم و صفر اثبات کرد که با الهام از فرهنگ حسینی، می‌توان حتی سنگین‌ترین پرونده‌های قضائی را به صلح و سازش رساند.

وی با بیان اینکه ترویج این دست پویش‌ها می‌تواند زمینه‌ساز کاهش اطاله دادرسی نیز شود، ابراز کرد: کاهش هدفمند جمعیت کیفری زندان‌ها، تحکیم بنیان خانواده‌ها و ارتقا حس عدالت و امنیت در جامعه و … در زمره برکات این نوع پویش‌ها هستند که امروز نیز در هفته وحدت شاهد تداوم آن هستیم.