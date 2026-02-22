طرح «۶۰ مسجد، ۶۰ آزادی» در بهارستان طی ماه رمضان اجرایی شده است

حجت‌الاسلام سیدسجاد موسوی، در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: هم‌زمان با ماه مبارک رمضان، مراسم گلریزان در ۶۰ مسجد این شهرستان با هدف آزادی زندانیان جرائم غیرعمد برگزار شده است.

به گفته رئیس شورای فرهنگ عمومی بهارستان، این مساجد از میان «مساجد محراب» انتخاب شده‌اند؛ مساجدی که ظرفیت بیشتری برای فعالیت‌های اجتماعی و اجرای طرح‌های همدلی و مواسات دارند.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، هر مسجد مسئولیت کمک برای آزادی یک زندانی را برعهده خواهد گرفت تا در مجموع زمینه آزادی ۶۰ زندانی فراهم شود.

موسوی افزود: این برنامه با مشارکت نهادهای محلی، خیران و نمازگزاران اجرا می‌شود و علاوه بر آزادی زندانیان، طرح مواسات و کمک به خانواده‌های نیازمند نیز در دستور کار قرار دارد.

او گفت: در قالب این طرح، مساجد به جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای تهیه پوشاک و اقلام ضروری خانواده‌های کم‌برخوردار در آستانه عید نوروز اقدام خواهند کرد.