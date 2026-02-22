  1. استانها
  2. تهران
۳ اسفند ۱۴۰۴، ۸:۵۸

طرح «۶۰ مسجد، ۶۰ آزادی» در بهارستان طی ماه رمضان اجرایی شده است

بهارستان- امام جمعه گلستان از اجرای طرحی اجتماعی هم‌زمان با ماه رمضان خبر داد که بر اساس آن، در ۶۰ مسجد این شهرستان مراسم گلریزان برای آزادی ۶۰ زندانی جرائم غیرعمد انجام می شود.

حجت‌الاسلام سیدسجاد موسوی، در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: هم‌زمان با ماه مبارک رمضان، مراسم گلریزان در ۶۰ مسجد این شهرستان با هدف آزادی زندانیان جرائم غیرعمد برگزار شده است.

به گفته رئیس شورای فرهنگ عمومی بهارستان، این مساجد از میان «مساجد محراب» انتخاب شده‌اند؛ مساجدی که ظرفیت بیشتری برای فعالیت‌های اجتماعی و اجرای طرح‌های همدلی و مواسات دارند.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، هر مسجد مسئولیت کمک برای آزادی یک زندانی را برعهده خواهد گرفت تا در مجموع زمینه آزادی ۶۰ زندانی فراهم شود.

موسوی افزود: این برنامه با مشارکت نهادهای محلی، خیران و نمازگزاران اجرا می‌شود و علاوه بر آزادی زندانیان، طرح مواسات و کمک به خانواده‌های نیازمند نیز در دستور کار قرار دارد.

او گفت: در قالب این طرح، مساجد به جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای تهیه پوشاک و اقلام ضروری خانواده‌های کم‌برخوردار در آستانه عید نوروز اقدام خواهند کرد.

کد خبر 6755925

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها