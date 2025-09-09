نابودی رژیم صهیونیستی نزدیک است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا موحد در دیدار با خانواده شهید رادمهر با تأکید بر اهمیت خون شهدا اظهار داشت: به برکت خون شهدا، بهویژه شهدای اخیر، انشاءالله بهزودی شاهد نابودی رژیم صهیونیستی خواهیم بود.
وی افزود: ما با تمام توان در خدمت لشکر حضرت زینب (س) هستیم و قطعاً از ظرفیت عظیم جامعه ایثارگران و مجاهدانی همچون شما عزیزان، نهایت استفاده را خواهیم کرد.
سردار موحد همچنین به آسیبهای اجتماعی نسل نوجوان و جوان اشاره کرد و گفت: امروز این آسیبها جامعه ما را تحت تأثیر قرار داده است و باید با محوریت مساجد، ائمه جماعات و بسیج، برای حل این مشکلات اقدام کنیم.
وی در پایان یادآور شد: رهبر انقلاب سالها پیش هشدار دادند که خرمشهرهای پیشِ رو نه در میدان نظامی، بلکه در عرصهای سختتر یعنی جنگ شناختی و فرهنگی است.
