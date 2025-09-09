واگذاری پناهگاه کوه سبلان به بخش خصوصی از طریق ماده ۲۷ به تصویب رسید

مهدی بخشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در اقدامی برای ارتقای خدمات به کوهنوردان، پناهگاه کوه سبلان با پیوست‌های زیست محیطی و تخصصی، طبق ماده ۲۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به بخش خصوصی واگذار شد.

وی افزود: در نشست کارگروه واگذاری استانی ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، که با حضور فرماندار شهرستان مشگین‌شهر و مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل برگزار شد، واگذاری پناهگاه کوه سبلان به بخش خصوصی به تصویب رسید.

فرماندار مشگین‌شهر گفت: این تصمیم با هدف بهره‌مندی از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای نوسازی، بهینه‌سازی خدمات و توسعه زیرساخت‌های کوهنوردی با هدف ارائه خدمات به کوهنوردان کشور گرفته شده است. بر اساس این مصوبه، واگذاری با قید شروط و پیوست‌های الزام‌آور زیست‌محیطی و همچنین رعایت کامل اصول و استانداردهای حرفه‌ای رشته کوهنوردی همراه خواهد بود.

فرماندار شهرستان مشگین‌شهر با اشاره به جایگاه بین‌المللی کوه سبلان، این تصمیم را گامی مهم در جهت تکریم کوهنوردان، نوسازی، حفظ بیت‌المال و ارائه خدمات بهینه به ورزشکاران این رشته مهیج ورزشی دانست و تأکید کرد: در کنار نظارت‌های سخت‌گیرانه برای اجرای تعهدات بخش خصوصی حفظ کرامت و ایمنی کوهنوردان از اولویت اصلی برخوردار بوده و بخش خصوصی می‌تواند با به کارگیری نوآوری باعث ارتقای کیفیت خدمات و تبدیل پناهگاه سبلان به مقصدی مهم برای کوهنوردان حرفه‌ای داخلی و خارجی شود.