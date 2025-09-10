به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که به منظور بررسی مسائل و چالش‌های مربوط به ورزش‌های کوهستانی برگزار شد. اعضای هیئت کوهنوردی ضمن تشریح اهمیت کوهنوردی و سنگ‌نوردی در ارتقا سلامت جسمی و روحی جامعه، خواستار حمایت مسئولین از توسعه این ورزش‌ها شدند.

یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در این جلسه، لزوم ایجاد دیواره‌های سالنی برای سنگ‌نوردی در شهرستان خلخال بود.

اعضای هیئت کوهنوردی تأکید کردند که این دیواره‌ها می‌توانند به عنوان یک فضای آموزشی و تفریحی مناسب برای علاقه‌مندان به این رشته ورزشی عمل کرده و به توسعه آن در منطقه کمک کنند.

در این دیدار همچنین به میزان علاقه‌مندی مردم به کوهنوردی و سنگ‌نوردی اشاره شد و بر ضرورت فراهم کردن امکانات و زیرساخت‌های لازم برای پاسخگویی به این تقاضا تأکید گردید.

این دیدار با استقبال امام جمعه شهرستان خلخال از فعالیت‌های هیئت کوهنوردی و قول مساعد برای پیگیری مطالبات مطرح شده به پایان رسید.

انتظار می‌رود این نشست گامی مؤثر در جهت توسعه ورزش‌های کوهستانی و ایجاد بسترهای مناسب برای فعالیت علاقه‌مندان در شهرستان خلخال باشد.