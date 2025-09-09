رونق پایدار در صنعت سیمان با عرضه در بورس کالا

به گزارش خبرنگار مهر سید داوود آذرشب، رئیس اداره تحلیل بازار فیزیکی بورس کالای ایران، در تشریح دستاوردهای عرضه سیمان در بورس کالا اظهار داشت: از سال ۱۴۰۰ و همزمان با عرضه سیمان در بورس کالا و کشف قیمت از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا در بستری امن و شفاف، علاوه بر ایجاد دسترسی مستقیم و امکان رقابت آزاد میان تمامی متقاضیان این محصول، قیمت سیمان نیز از حالت دستوری خارج شد و صنعت سیمان کشور وارد فضایی جدید از رونق گردید.
وی با اشاره به آثار این تحول در بازار سرمایه افزود: رشد قیمت سهام شرکتهای تولیدکننده سیمان در سالهای اخیر و همچنین افزایش سودآوری این شرکتها، شاهدی بر این تحول محسوب میشود. همچنین نامههای شفافسازی منتشر شده در سامانه کدال درباره تغییرات بیش از ۳۰ درصدی سود عملیاتی سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، توسط بسیاری از شرکتهای تولیدکننده سیمان از جمله سیمان صوفیان، سیمان آبیک و سیمان هرمزگان و …، بر تداوم بهبود این روند دلالت دارد.
به گفته آذرشب، افزایش سودآوری و رونقی که در این صنعت ایجاد شده، مسیر را برای توسعه کمی و کیفی شرکتهای تولیدکننده سیمان هموارتر ساخته است.
معاملات شفاف؛ توزیع سود واقعی
آذرشب در تشریح مزایای معاملات سیمان در بورس کالا گفت: معاملات سیمان در بسترهای رسمی و شفاف و مبتنی بر مکانیزم عرضه و تقاضا، موجب حذف رانت شده و ارزش افزوده ایجاد شده را به جای دلالان و واسطهگران، میان تولیدکننده و مصرفکننده نهایی توزیع میکند. چرا که عرضه سیمان در بورس کالا، با ایجاد ارتباط مستقیم میان عرضهکننده و مصرفکننده نهایی، سبب کاهش نقش واسطهگران در زنجیره عرضه تا مصرف شده است.
وی افزود: همین موضوع منجر به کاهش اختلاف قیمت فروش تولیدکننده و قیمت خرید مصرفکننده نهایی گشته و نهایتاً منافع بیشتری برای هر دو گروه تولیدکننده و مصرفکننده به ارمغان آورده است. همچنین، حضور بورس کالا به عنوان یک نهاد رسمی میان عرضهکنندگان و خریداران و وجود سازوکارهای قانونی مشخص، اطمینان خاطر بیشتری برای طرفین معامله از جهت فرآیندهای تسویه و تحویل ایجاد میکند.
تعیین کف قیمت پایه؛ حمایت از تداوم تولید
رئیس اداره تحلیل بازار فیزیکی بورس کالای ایران با اشاره به سیاستهای حمایتی برای پایداری تولید تصریح کرد: تعیین کف قیمت پایه برای انواع سیمان و بهروزرسانی آن براساس هزینههای تولید و شاخص تورم، از جمله حمایتهایی است که با ورود سیمان به بورس کالا برای این صنعت در نظر گرفته شده است. برخی محصولات شرکتهای تولیدکننده سیمان به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص و تقاضای محدود، معمولاً بدون رقابت و با همان قیمت پایه به فروش میرسد.
او ادامه داد: به همین دلیل، با عنایت به افزایش هزینههای تولید، کف قیمت پایه برای هر یک از انواع سیمان با پیشنهاد انجمن صنفی کارفرمایی صنعت سیمان و هماهنگی با بورس کالای ایران تعیین و در طول سال بهروزرسانی میشود تا امکان تداوم فعالیت شرکتهای تولیدکننده سیمان برقرار بماند.
