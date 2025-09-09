به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام مرکز مدیریت راههای کشور، محدودیتهای ترافیکی جادههای مازندران از پیش از ظهر سهشنبه شروع شد و تا صبح شنبه آینده ادامه دارد.
مهمترین محدودیتها شامل تردد موتور سیکلت، محور کرج – چالوس، محور هراز، محور فشم و جاده قدیم رشت – قزوین است.
بر اساس اعلام مرکز مدیریت راهها، تردد موتور سیکلت از ساعت ۱۲ ظهر سهشنبه ۱۸ شهریور تا ساعت ۱۲ ظهر شنبه ۲۲ شهریور در محورهای کرج – چالوس، هراز، سوادکوه و تهران – سمنان – مشهد و بالعکس ممنوع است، البته تردد موتورسیکلتهای انتظامی و امدادی برای انجام مأموریتهای ضروری مجاز خواهد بود.
در محور چالوس، تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت همچنان ممنوع است، همچنین در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیتهای یکطرفه مقطعی از مرزنآباد به سمت تهران یا پل زنگوله اعمال خواهد شد، روز جمعه ۲۱ شهریور، از ساعت ۱۳ تردد از آزادراه تهران – شمال به سمت چالوس محدود میشود و از ساعت ۱۶ از مرزنآباد به سمت تهران یکطرفه خواهد شد.
در محور هراز نیز تردد همه تریلرها همچنان ممنوع است و کامیونها و کامیونتها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۸ تا ۲۴ روزهای ۱۸ تا ۲۱ شهریور مجاز به تردد نیستند، همچنین در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت یکطرفه مقطعی از پلور تا پلیس راه لاریجان اجرا خواهد شد.
