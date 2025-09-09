  1. استانها
محدودیت ترافیکی ایام ولادت رسول اکرم (ص) و امام جعفرصادق (ع)

رشت- رئیس پلیس راه گیلان از اعمال محدودیت ترافیکی به مناسبت ایام ولادت رسول اکرم (ص) و امام جعفرصادق (ع) در محور قدیم رشت - قزوین بالعکس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جاور صفاری در تشریح این خبر اظهار کرد: با توجه به فرارسیدن ولادت رسول اکرم (ص) و امام جعفرصادق (ع) و به منظور افزایش ایمنی، ایجاد کشش و تسهیل در امر عبور و مرور وسایل نقلیه، محدودیت‌های ترافیکی در محور قدیم رشت - قزوین و بالعکس اعمال می‌شود.

وی افزود: تردد انواع کامیون و تریلر به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی فاسدشدنی از ساعت ۱۲ الی ۲۴ روز سه شنبه مورخه ۱۸ شهریورماه و همچنین ازساعت ۸ الی ۲۴ روزچهارشنبه و جمعه ۱۹ و ۲۱ شهریورماه سال ۱۴۰۴ در محور رشت قزوین ممنوع می‌باشد.

رئیس پلیس راه استان گیلان در پایان بیان داشت: در صورت عادی بودن وضعیت تردد در محورهایی که در آن محدودیت و ممنوعیت ترافیکی پیش بینی شده است، با هماهنگی سلسله مراتب فرماندهی ضمن اطلاع رسانی نسبت به عدم اجرای محدودیت در تاریخ‌های در نظر گرفته اقدام خواهد شد.

