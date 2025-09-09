  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۴۸

ترافیک سنگین در چالوس؛ مسافران از مسیر هراز و فیروزکوه استفاده کنند

جانشین پلیس راه راهور فراجا با هشدار درباره ترافیک شدید محور چالوس و آزادراه تهران-شمال، از مسافران خواست،از مسیرهای فیروزکوه، هراز و آزادراه قزوین-رشت استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، با اشاره به افزایش چشمگیر تقاضای سفر در محور چالوس و آزادراه تهران شمال، اعلام کرد: علی‌رغم یک‌طرفه شدن مسیر جنوب به شمال این دو مسیر از صبح امروز، این محورها همچنان با ترافیک بسیار سنگینی مواجه است.

وی با تاکید بر اینکه محور چالوس و آزادراه تهران-شمال ظرفیت پذیرش این حجم بالای ترافیک را ندارند، از تمامی مسافران و هموطنانی که قصد سفر به استان‌های شمالی کشور را دارند درخواست کرد تا در صورت امکان، از محورهای جایگزین فیروزکوه، هراز و آزادراه قزوین رشت استفاده کنند.

جانشین پلیس راه راهور فراجا هشدار داد که ادامه تردد در محور چالوس و آزادراه تهران-شمال می‌تواند منجر به توقف‌های طولانی و معطلی‌های چند ساعته در این مسیرها شود.

