  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۴۴

آغاز اکران فیلمی درباره شهدای غواص در «هنر و تجربه»

فیلم سینمایی «زیر آب‌های سوزان» با موضوع شهدای غواص و با کارگردانی مسعود احمدی به گروه «هنر و تجربه» آمد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی گروه سینمایی «هنر و تجربه»، مراسم رونمایی و افتتاحیه اکران فیلم سینمایی «زیر آب‌های سوزان» به کارگردانی مسعود احمدی و تهیه‌کنندگی شیما پورسهم‌الدین، توسط گروه سینمایی «هنر و تجربه» شامگاه دوشنبه ۱۷ شهریور با حضور سازندگان فیلم، جمعی از هنرمندان و اهالی رسانه در پردیس سینمایی چارسو برگزار شد. پورسهم‌الدین در آغاز این برنامه با تشکر از حضور مخاطبان گفت: از مهمان‌نوازی گروه «هنر و تجربه» و مخاطب تهرانی قدردانی می‌کنم. این دومین بار است که هم من، هم آقای احمدی و هم تیم ما در «هنر و تجربه» اکران داریم. ابتدا لازم می‌دانم تشکر کنم که مجدداً فیلم ما را پذیرفتند. این موضوع باعث افتخار ما است.

وی افزود: فیلمی که ما ساختیم درباره شهدای غواص، به‌ویژه شهدای غواص استان فارس است و تمامی فیلم‌برداری آن نیز در داخل آب انجام شده است. طبیعتا این مسیر با شرایط سخت و پیچیدگی‌های خاص خود همراه بود اما تلاش کردیم نگاهی کاملا انسان‌دوستانه به فیلم داشته باشیم. هدف ما این بود که جنگ را نه از زاویه شلوغی و جلوه‌های پرهزینه، بلکه از دیدگاهی انسانی، ساده و مینیمال روایت کنیم. در واقع، کوشیدیم اثری اکسپریمنتال ارائه دهیم که بیش از هر چیز بر بُعد احساسی تکیه دارد.

احمدی نیز با تشکر از مخاطبانی که از شیراز و تهران برای تماشای فیلم آمده بودند گفت: این دومین فیلم و اکران ما در «هنر و تجربه» پس از فیلم «مهاجران» است که دو سال پیش اکران شد، مطمئنا فیلم سوم ما نیز در گروه «هنر و تجربه» به نمایش درخواهد آمد. ما باید فیلم‌هایی بسازیم که اندیشه‌ساز باشند، نه آثاری صرفا متکی بر حضور چهره‌های مطرح سینما. سینما نباید صرفا محدود به پایتخت باشد و در شهرهای دیگر نیز سینما در شهری غیر از پایتخت، جریان اصلی خود را دنبال کند؛ ازاین‌رو امیدوارم در آینده نزدیک، شیراز به پایتخت سینمای ایران بدل شود.

آروین موذن زاده

