جریان زنده هیئت‌ گره‌ گشای مسائل فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجید باباخانی رئیس سازمان هیئت و تشکل‌های دینی نشست خبری چهارمین رویداد ملی مقام مجنون و نشان حبیب جریان هیئت را جریانی زنده و اثرگذار دانست و گفت: هیئت با مخاطب قرار دادن عموم مردم از اقشار و سلایق گوناگون، نقشی بی‌بدیل در فرهنگ‌سازی و تربیت نسل‌ها ایفا کرده است.

وی ضمن اشاره به بار سنگین مسئولیت پیرغلامان و ستایشگران اهل‌بیت (ع)، تصریح کرد: هر اندازه که بتوانیم این بزرگواران را تقدیر و به جامعه معرفی کنیم، همان‌قدر مسیر انتقال ارزش‌های فرهنگی و دینی به نسل بعدی هموارتر خواهد شد. طرح‌هایی همچون مقام مجنون، نشان‌های حبیب، فضه و وفا و پروژه‌هایی مانند هوای نو در همین راستا اجرا می‌شوند.

رئیس سازمان هیئت و تشکل‌های دینی با تقدیر از مدیران بنیاد دعبل خزاعی افزود: مجموعه دعبل خزاعی با رویکردی نو، خدمات فرهنگی، رسانه‌ای و حمایتی به خادمان دستگاه امام حسین (ع) را توسعه داده و نگاه جامع‌تری به خدمت‌رسانی اتخاذ کرده است.

باباخانی بیان داشت: اگر ما ظرفیت جریان هیئت و این زیست بوم را پاس بداریم و تقویت کنیم بسیاری از مسائل فرهنگی جامعه متفاوت خواهد شد. جریان هیئت جریان زنده است که با توسل به معارف و محبت اهل بیت در یک جلسه منحصر نمی‌شود و قدرت زیادی پیدا می‌کند. بسیاری از اتفاقات خوبی که خیرین رقم می‌زنند و کارهای هنری در عرصه رسانه و هنر و فیلم رقم می‌خورد به خاطر حضور این عزیزان بر سر سفره اهل بیت است. این کار منجر به اشتیاق در میان جوانان و ایجاد انگیزه برای آنان خواهد شد و گره‌ها را باز خواهد کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مردم ما عاشق امام حسین (ع) هستند و از رهگذر این عشق می‌توان گره‌های بزرگی را در عرصه فرهنگی و اجتماعی گشود. ما وظیفه داریم بستر حرکت‌های بزرگ‌تر را فراهم کنیم.