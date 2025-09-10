قیمت برنج ایرانی در میادین میوه و تره بار تهران

مهدی بختیاری‌زاده مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران در حاشیه بازدید از خبرگزاری مهر در گفتگو با خبرنگار اجتماعی این خبرگزاری، درباره وضعیت قیمت برنج ایرانی در بازارهای سازمان میادین گفت: برنج درجه یک ایرانی، از جمله هاشمی، دم سیاه و طارمی، در حال حاضر در میادین میوه و تره‌بار با قیمت کیلویی ۲۵۰ هزار تومان عرضه می‌شود.

وی افزود: قیمت‌های سایر اقلام برنج هم به همین ترتیب و پایین‌تر است، اما برنج درجه یک و مرغوب ایرانی، کیلویی ۲۵۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد. این قیمت‌ها ناشی از عرضه بی‌واسطه کالا و حضور مستقیم کشاورزان در این بازارها است که خرید و فروش بدون واسطه انجام می‌شود.

مدیرعامل سازمان میادین ادامه داد: در بازارهای سطح شهر، قیمت برنج گاهی بسیار بالاتر از این ارقام است و گزارش‌هایی که بانک مرکزی ارائه می‌دهد نیز نشان‌دهنده قیمت‌های بالاتر برنج است.

بختیاری‌زاده درباره ضرورت نظارت بر بازار برنج تاکید کرد: برنج ایرانی تحت تأثیر عوامل متعددی است و باید نظارت بیشتری بر مبادی تولید، عمده‌فروشی‌ها و شرکت‌های بزرگ فعال در این حوزه انجام شود. حجم خرید و انبارداری بی‌ضابطه می‌تواند باعث التهابات قیمتی در بازار شود، بنابراین کنترل و نظارت دقیق بر این بخش‌ها ضروری است.

وی اظهار کرد: بدون نظارت مناسب، خریدهای بی‌رویه و انبارداری‌های غیرمنطقی می‌تواند منجر به نوسانات و افزایش قیمت‌ها شود که به زیان مصرف‌کننده تمام می‌شود.