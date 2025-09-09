به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، صبح سه شنبه در دیدار با اقشار در گلستان ضمن تبریک ماه ربیع‌الاول و میلاد پیامبر اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع)، بر اهمیت وحدت و انسجام ملی تأکید کرد و گفت: در جمهوری اسلامی ایران، با وجود اقوام و طوایف مختلف، چه شیعه و چه سنی، و با وجود سلیقه‌های مختلف، در طول دهه‌ها و به‌ویژه در دوران پس از انقلاب اسلامی، ما شاهد رشد و تقویت این وحدت بوده‌ایم.

وی در ادامه به چالش‌های اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل حیاتی برای کشور، مسئله تولید است. رهبر معظم انقلاب همواره بر این موضوع تأکید کرده‌اند که تولید داخلی باید مورد حمایت قرار گیرد تا از مشکلات اقتصادی رهایی یابیم. ما در دستگاه قضائی تمام تلاش خود را برای تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت از تولیدکنندگان به‌ویژه در بخش‌های کشاورزی و صنعتی خواهیم کرد.

رئیس دستگاه قضائی از دولت خواست تا با همکاری و هماهنگی با قوه قضائیه، مشکلات موجود در حوزه صادرات و واردات نهاده‌های تولید را حل کنند و افزود: بسیاری از مشکلات اقتصادی ناشی از کمبود نقدینگی و موانع اداری است. ما آماده‌ایم که در این زمینه‌ها همکاری کنیم و فرآیندها را تسهیل نمائیم.

اژه‌ای همچنین در بخشی از سخنان خود به موضوع منابع آبی کشور اشاره کرد و گفت: مسئله آب در کشور به‌ویژه در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های جدی تبدیل شده است. اگر نتوانیم از منابع آبی به‌طور بهینه استفاده کنیم، در آینده با مشکلات جدی‌تری مواجه خواهیم شد. باید به‌صورت مشترک در زمینه مدیریت منابع آب و کاهش بهره‌برداری از منابع زیرزمینی اقدامات اساسی انجام دهیم.

وی در ادامه با تأکید بر لزوم مبارزه با فساد اقتصادی، به نقش قوه قضائیه در ساماندهی بازار و مقابله با گران‌فروشی اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی، نباید اجازه دهیم که برخی سوءاستفاده‌ها موجب بروز مشکلات جدید در بازار و افزایش تورم شود. دادستان‌ها و مقامات قضائی باید در این زمینه با دقت و سرعت عمل کنند.

رئیس دستگاه قضائی همگان را به همکاری و هم‌صدایی برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی دعوت کرد و از نخبگان و مردم خواست که در این راستا ایده‌ها و پیشنهادات خود را ارائه دهند.