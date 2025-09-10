تساوی خانگی بعثت کرمانشاه مقابل سایپا؛ صعود به صدر جدول

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های هفته سوم لیگ دسته یک فوتبال کشور، عصر چهارشنبه تیم‌های بعثت کرمانشاه و سایپا تهران در ورزشگاه آزادی کرمانشاه مقابل یکدیگر صف‌آرایی کردند.

تلاش دو تیم پس از ۹۰ دقیقه جدال پرهیجان، نتیجه‌ای جز تساوی بدون گل در پی نداشت.

بعثت در هر دو نیمه بازی هجومی، منظم و تماشاگرپسندی را به نمایش گذاشت و چند فرصت جدی گلزنی روی دروازه سایپا خلق کرد، اما توپ‌های بازیکنان این تیم به گل تبدیل نشد.

نمایش شاگردان میرترابی در این دیدار اگرچه بدون گل بود، اما مورد توجه هواداران پرشور بعثت قرار گرفت که با حضور گسترده در ورزشگاه آزادی کرمانشاه فضای متفاوت و پرشوری را رقم زدند و تا دقیقه پایانی به حمایت از تیم خود پرداختند.

با این نتیجه، تیم بعثت کرمانشاه ۵ امتیازی شد و توانست تا پیش از پایان سایر بازی‌های هفته سوم، جایگاه صدر جدول لیگ دسته یک را به خود اختصاص دهد.

این در حالی است که بعثتی‌ها در سه بازی ابتدایی فصل، عملکرد دفاعی درخشانی داشته و موفق به ثبت سه کلین‌شیت متوالی شده‌اند تا به عنوان یکی از منسجم‌ترین تیم‌های لیگ از نظر سازماندهی دفاعی شناخته شوند.

بعثت کرمانشاه که حالا با اعتمادبه‌نفس بیشتری به کار خود ادامه می‌دهد، در چارچوب هفته چهارم این رقابت‌ها باید به مصاف تیم قدرتمند مس کرمان برود. این دیدار در کرمان برگزار خواهد شد و آزمونی جدی برای شاگردان میرترابی در ادامه مسیر لیگ به شمار می‌رود.