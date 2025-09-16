به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم لیگ دسته اول فوتبال کشور موسوم به جام آزادگان روز چهارشنبه ۲۶ شهریورماه با چند دیدار حساس پیگیری خواهد شد که در یکی از مهم‌ترین این مسابقات، تیم فوتبال بعثت کرمانشاه میهمان مس کرمان است.



این دیدار از ساعت ۱۸:۱۵ در ورزشگاه شهید رئیسی کرمان برگزار خواهد شد و هواداران فوتبال در استان‌های کرمان و کرمانشاه انتظار یک بازی پرهیجان را می‌کشند.



تیم بعثت کرمانشاه که در سه هفته ابتدایی مسابقات عملکردی قابل‌قبول از خود به نمایش گذاشته، موفق به کسب ۵ امتیاز شده و اکنون در جایگاه پنجم جدول رده‌بندی قرار دارد. نماینده فوتبال کرمانشاه در لیگ دسته اول امیدوار است با تداوم این روند و کسب نتیجه مطلوب در دیدار خارج از خانه مقابل مس کرمان، جایگاه خود را در بین تیم‌های بالانشین جدول تثبیت کند.



در سوی مقابل، تیم مس کرمان که یکی از تیم‌های ریشه‌دار و باسابقه فوتبال ایران به شمار می‌رود، در آغاز این فصل شرایط چندان مناسبی نداشته و تنها یک امتیاز از سه بازی نخست خود اندوخته است. این تیم در حال حاضر با همین یک امتیاز در رتبه شانزدهم جدول جای دارد و برای فرار از شرایط فعلی به شدت به سه امتیاز این مسابقه خانگی نیازمند است.



تقابل این دو تیم با شرایط متفاوت در جدول، حساسیت دیدار را دوچندان کرده است؛ چرا که بعثت با انگیزه تثبیت موقعیت خود در بالای جدول به میدان خواهد رفت و مس کرمان برای رهایی از انتهای جدول و کسب نخستین پیروزی فصل تلاش خواهد کرد.



گفتنی است بعثت کرمانشاه با اتکا به بازیکنان جوان و کادر فنی باانگیزه، در این فصل توانسته نگاه‌ها را به خود جلب کند و هواداران این تیم امیدوارند روند مثبت نماینده استان در ادامه مسابقات نیز ادامه داشته باشد.



انتظار می‌رود دیدار روز چهارشنبه میان مس کرمان و بعثت کرمانشاه یکی از بازی‌های تماشایی هفته چهارم لیگ دسته اول فوتبال کشور باشد.