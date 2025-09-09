فراخوان نصر تهران برای تسهیلات ۱۰ میلیارد تومانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران فراخوان دریافت تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ را برای شرکت‌های عضو منتشر کرد. این تسهیلات ویژه شرکت‌های فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است و فرصت محدودی برای ثبت‌نام دارد.

به اطلاع کلیه شرکت‌های عضو می‌رساند، با توجه به فراهم شدن ظرفیت محدود برای اعطای تسهیلات موضوع تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، متقاضیان دارای طرح‌ها و وثایق آماده می‌توانند حداکثر تا پایان ساعت کاری روز شنبه ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۴ با مراجعه به پرتال توان ایران به این نشانی نسبت به تکمیل و بارگذاری فرم‌ها و مدارک لازم اقدام کنند.

نکات مهم:

سقف تسهیلات قابل اعطا در این مرحله ۱۰ میلیارد تومان است.

مدارک بارگذاری‌شده پس از تاریخ مذکور، در مرحله بعدی (از اواخر مهرماه ۱۴۰۴) بررسی خواهند شد.

تسهیلات مطابق آئین‌نامه ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در چارچوب محورهای حمایتی تبصره ۱۸ شامل طرح‌های ملی و پیشران، صادرات‌محور، دانش‌بنیان، سرمایه‌گذاری با پیشرفت فیزیکی بالا، توسعه سکوها و پلتفرم‌ها، و سرمایه در گردش اعطا می‌شود.

شرکت‌های علاقه‌مند لازم است قبل از ثبت‌نام، شرایط و ضوابط ذکر شده در دستورالعمل مربوطه را به دقت مطالعه کنند.

دستورالعمل جامع ضوابط و طرح‌های حمایتی مرتبط با تسهیلات تبصره ۱۸ ماده واحده قانون بودجه در پیوست خبر قابل دریافت است.