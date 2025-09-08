به گزارش خبرگزاری مهر، ‬ سید ستار هاشمی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در حوزه فناوری و نوآوری، گره‌ها با تعامل سریع‌تر و راحت‌تر از تقابل باز می‌شوند. ‏امروز جلسه‌ای در وزارت ارتباطات، باحضور نمایندگان بخش خصوصی، تشکل‌های صنفی، رئیس کل بیمه مرکزی، رئیس سازمان بورس و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، با موضوع «بررسی چالش‌های کسب و کارهای دیجیتال» برگزار شد که گفتگوی بی‌پرده، صریح و بدون تعارفات رایج، وجه ممیزه آن بود. ‏

وی افزود: باور دارم که راه حل‌ها و راهکارها بیشتر و بزرگ‌تر از چالش‌های موجود هستند و کنار هم می‌توانیم اقتصاد دیجیتال را به نقطه‌ی شایسته‌ای برسانیم، چرا که تقویت و توجه به بخش خصوصی نه یک الزام و شعار برای توسعه کشور، که ضرورتی اجتناب ناپذیر است و در این مسیر تمام ظرفیت‌های کارگروه اقتصاد دیجیتال را بکار خواهیم گرفت.