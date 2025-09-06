مشارکت بخش خصوصی رکن اصلی تحول دیجیتال در دولت چهاردهم است

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور و سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با هدف بررسی راهبردهای کلیدی طرح تحول دیجیتال ۱۵ شهریورماه در محل معاونت علمی برگزار شد.

این نشست به توافقات مهمی برای همکاری نهادهای مختلف دولتی از جمله وزارت ارتباطات، معاونت علمی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در پیشبرد اهداف تحول دیجیتال و هوشمندسازی منجر شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ در این نشست با تأکید بر اینکه دولت چهاردهم با رویکردی نوین به موضوع تحول دیجیتال و هوشمندسازی خواهد پرداخت، گفت: مشارکت جدی بخش خصوصی اصلی‌ترین رکن این تحول است.

هاشمی با اذعان به اینکه تلاش‌های صورت‌گرفته در سال‌های اخیر برای ایجاد دولت الکترونیک و هوشمندسازی نتایج ملموسی در زندگی مردم نداشته است، گفت: با وجود تلاش‌های بسیار، این موضوع در زندگی مردم نمایان نیست.

وی دلیل اصلی این ناکامی را عدم مشارکت جدی بخش خصوصی در این فرآیند عنوان کرد.

هاشمی با تشریح طرح جدید تحول دیجیتال اظهار کرد: این طرح بر مبنای یک نگاه زیست‌بومی به ۱۶ بخش تقسیم شده و با مشارکت بخش خصوصی پیش خواهد رفت.

وزیر ارتباطات مهم‌ترین جنبه این طرح را نقش آن در رشد اقتصادی دانست و تأکید کرد: این برنامه اقتصاد کشور را بزرگ کرده و فضای جدیدی ایجاد می‌کند. تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی، نیازمند افزایش بهره‌وری است که ۳۵ درصد آن با استفاده از فناوری‌های نوین و اجرای این طرح قابل دستیابی است.

هاشمی در پایان به نقش کلیدی این طرح در توسعه هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت: ما ضعف داده‌ای در کشور داریم که این طرح می‌تواند آن را پوشش دهد و به نظام حکمرانی با استفاده از هوش مصنوعی کمک کند.