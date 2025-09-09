مریم تاکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به جمع‌بندی اطلاعات تردد ثبت شده در مرداد سال جاری به‌وسیله سامانه‌های پلاک خوانی و تردد شماری برخط در محورهای مواصلاتی استان، متوسط تردد ساعتی به ۴۴۴ خودرو در ساعت رسیده است که نسبت به زمان مشابه سال قبل یک درصد افزایش داشته است.

مدیر مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اصفهان بیان کرد: ساعت اوج تردد روز یک‌شنبه مورخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ ساعت ۷ تا ۸ با تعداد ۷ هزار و ۲۴۱ تردد در ساعت گزارش شده است.

وی افزود: درصد تردد ناوگان سنگین حدود ۱۳ درصد از کل تردد گزارش شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۳ درصد کاهش پیدا کرده است، همچنین سرعت متوسط در محورهای استان در مرداد ۸۶/۸۲ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵ درصد کاهش داشته است.

مدیر مرکز مدیریت راه‌های استان اصفهان خاطرنشان کرد: بیشترین تردد به ترتیب در محورهای پنج شهرستان اصفهان، فلاورجان، مبارکه، نجف آباد و کاشان به ثبت رسیده است. بیشترین متوسط سرعت به ترتیب در محورهای ۵ شهرستان زرین شهر، نطنز، کاشان، اصفهان و شاهین شهر و میمه به ثبت رسیده است.

تاکی افزود: بیشترین تردد به ترتیب در محورهای اصفهان-بهارستان (رفت و برگشت)، آزادراه اصفهان- زرین شهر (فلاورجان) (رفت و برگشت)، اصفهان – شهرضا (سه راهی مبارکه) (رفت و برگشت)، کمربندی شرق اصفهان (جاده نائین – سپاهان شهر) (رفت و برگشت) و تیران – نجف آباد (رفت و برگشت) گزارش شده است.

وی درخصوص تردد ناوگان سنگین مطرح کرد: بیشترین درصد تردد به ترتیب در محورهای میمه – دلیجان (میمه) (رفت و برگشت)، انارک – نائین (رفت و برگشت)، کاشان – اردستان (موغار) (رفت و برگشت)، آزادراه نجف آباد – زرین شهر (رفت و برگشت) و انارک – جندق (جندق – سه راهی جندق) (رفت و برگشت) ثبت شده‌است.

مدیر مرکز مدیریت راه‌های استان اصفهان ادامه داد: بیشترین درصد متخلف سرعت نیز در محورهای اردستان – کاشان (موغار) (رفت و برگشت)، زرین شهر- سفید دشت (رفت و برگشت)، جندق – انارک (سه راهی جندق - جندق) (رفت و برگشت)، سمیرم – یاسوج (سه راهی پاتاوه) (رفت و برگشت) و نراق – کاشان (مرز استان) (رفت و برگشت) ثبت شده‌است.

تاکی با بیان این که ۴۷ درصد از پلاک‌های مشاهده شده در استان در مرداد مربوط به تردد پلاک‌های بومی بوده است، افزود: پلاک استان‌های تهران، فارس، خراسان رضوی، چهارمحال بختیاری و خوزستان به ترتیب با ۱۳ ،۶، ۵، ۴ و ۴ درصد بیشترین سهم تردد غیر بومی را در استان اصفهان داشته‌اند.

وی تصریح کرد: پراکنش خودروهای پلاک اصفهان به ترتیب در استان‌های تهران، قم، چهارمحال و بختیاری، مرکزی و خراسان رضوی به ترتیب ۱۳، ۱۳، ۹، ۹ و ۵ درصد است.

مدیر مرکز مدیریت راه‌های استان اصفهان گفت: ۳۵ درصد پلاک غیربومی در مرداد سال جاری ماندگاری کمتر از یک روز در استان اصفهان داشته‌اند و سهم ماندگاری یک تا سه روز و سه تا هفت روز برای خودروهای غیر بومی به ترتیب هر کدام حدود ۲۳ و ۱۹ درصد بوده است.