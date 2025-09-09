  1. اقتصاد
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۰۳

بهره‌برداری از نخستین شبکه داخلی سوخت پالایشگاهی

رئیس مدیریت انرژی شرکت پالایش نفت تهران از بهره‌برداری موفق نخستین شبکه داخلی سوخت پالایشگاهی کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، محمدرضا مولوی با اشاره به بهره‌برداری موفق نخستین شبکه سوخت داخلی پالایشگاهی کشور در پالایشگاه تهران اظهار کرد: با توجه به سهم بالای سوخت در هزینه‌های عملیاتی، مدیریت مصرف انرژی همواره یکی از اولویت‌های اصلی این شرکت بوده است و اداره مدیریت انرژی با همکاری اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات، ابتدا داشبورد عملیات روزانه را برای رصد شاخص‌های کلان و واحدی طراحی و اجرا کرد و پس از آن، شبکه داخلی سوخت طراحی و پیاده‌سازی شد.

وی با بیان اینکه برای نخستین بار در سطح صنعت پالایش نفت کشور، موفق شدیم شبکه داخلی سوخت را طراحی و پیاده‌سازی کنیم، افزود: این شبکه زیرساختی امن، سریع و مستقل برای تبادل داده‌های مرتبط با مصرف سوخت در بستر داخلی پالایشگاه ایجاد کرده است و راه‌اندازی این شبکه گامی مهم در زمینه پایش دقیق مصرف، بهینه‌سازی انرژی و حرکت به سمت پالایشگاه هوشمند و پایدار به‌شمار می‌رود.

مدیریت اقتصادی انرژی و تحلیل همزمان سبد سوخت

رئیس مدیریت انرژی شرکت پالایش نفت تهران هدف اصلی این طرح را امکان‌سنجی، بررسی همزمان سبد سوخت مصرفی و ایجاد ابزارهای تحلیلی برای مدیریت اقتصادی انرژی دانست و گفت: این شبکه قابلیت‌های کلیدی متعددی را ازجمله محاسبه شاخص مصرف سوخت هر واحد، موازنه ورودی و مصرف، تفکیک دقیق هزینه‌ها در سطح هر واحد عملیاتی، برآورد هزینه سوخت به ازای پالایش هر بشکه نفت خام و امکان شبیه‌سازی تغییرات هزینه با تغییر ترکیب سوخت مصرفی فراهم می‌سازد.

مولوی به ابعاد اجرایی این پروژه اشاره کرد و یادآور شد: این طرح با بیش از ۱۰۵۶ نفرساعت کار تخصصی گروه‌های فنی، اجرایی و مدیریتی انجام شده است، همچنین مراحل اجرایی این پروژه شامل تحلیل نیازمندی‌ها، طراحی شبکه، انتخاب نرم‌افزار مناسب، پیاده‌سازی زیرساخت ارتباطی و انجام تست‌های عملکردی است و نتایج به‌دست‌آمده، شفافیت و دقت در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی را افزایش داده و بستری مطمئن برای کاهش هزینه‌ها و ارتقای بهره‌وری انرژی ایجاد کرده است.

وی با تأکید بر اینکه پایش هوشمند جریان سوخت و انتخاب بهینه‌ترین سبد اقتصادی از دیگر مزایای این سامانه است، بیان کرد: بهره‌برداری موفق این طرح افزون بر کاهش اتلاف منابع، نشان‌دهنده ظرفیت بالای تخصص داخلی و هم‌افزایی در توسعه زیرساخت‌های دیجیتال انرژی است و امیدواریم این تجربه الگویی برای سایر پالایشگاه‌ها و صنایع انرژی‌بر کشور باشد و زمینه‌ساز توسعه سامانه‌های مشابه در سطح ملی شود.

فاطمه صفری دهکردی

