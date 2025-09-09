به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، محمدرضا مولوی با اشاره به بهرهبرداری موفق نخستین شبکه سوخت داخلی پالایشگاهی کشور در پالایشگاه تهران اظهار کرد: با توجه به سهم بالای سوخت در هزینههای عملیاتی، مدیریت مصرف انرژی همواره یکی از اولویتهای اصلی این شرکت بوده است و اداره مدیریت انرژی با همکاری اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات، ابتدا داشبورد عملیات روزانه را برای رصد شاخصهای کلان و واحدی طراحی و اجرا کرد و پس از آن، شبکه داخلی سوخت طراحی و پیادهسازی شد.
وی با بیان اینکه برای نخستین بار در سطح صنعت پالایش نفت کشور، موفق شدیم شبکه داخلی سوخت را طراحی و پیادهسازی کنیم، افزود: این شبکه زیرساختی امن، سریع و مستقل برای تبادل دادههای مرتبط با مصرف سوخت در بستر داخلی پالایشگاه ایجاد کرده است و راهاندازی این شبکه گامی مهم در زمینه پایش دقیق مصرف، بهینهسازی انرژی و حرکت به سمت پالایشگاه هوشمند و پایدار بهشمار میرود.
مدیریت اقتصادی انرژی و تحلیل همزمان سبد سوخت
رئیس مدیریت انرژی شرکت پالایش نفت تهران هدف اصلی این طرح را امکانسنجی، بررسی همزمان سبد سوخت مصرفی و ایجاد ابزارهای تحلیلی برای مدیریت اقتصادی انرژی دانست و گفت: این شبکه قابلیتهای کلیدی متعددی را ازجمله محاسبه شاخص مصرف سوخت هر واحد، موازنه ورودی و مصرف، تفکیک دقیق هزینهها در سطح هر واحد عملیاتی، برآورد هزینه سوخت به ازای پالایش هر بشکه نفت خام و امکان شبیهسازی تغییرات هزینه با تغییر ترکیب سوخت مصرفی فراهم میسازد.
مولوی به ابعاد اجرایی این پروژه اشاره کرد و یادآور شد: این طرح با بیش از ۱۰۵۶ نفرساعت کار تخصصی گروههای فنی، اجرایی و مدیریتی انجام شده است، همچنین مراحل اجرایی این پروژه شامل تحلیل نیازمندیها، طراحی شبکه، انتخاب نرمافزار مناسب، پیادهسازی زیرساخت ارتباطی و انجام تستهای عملکردی است و نتایج بهدستآمده، شفافیت و دقت در تصمیمگیریهای مدیریتی را افزایش داده و بستری مطمئن برای کاهش هزینهها و ارتقای بهرهوری انرژی ایجاد کرده است.
وی با تأکید بر اینکه پایش هوشمند جریان سوخت و انتخاب بهینهترین سبد اقتصادی از دیگر مزایای این سامانه است، بیان کرد: بهرهبرداری موفق این طرح افزون بر کاهش اتلاف منابع، نشاندهنده ظرفیت بالای تخصص داخلی و همافزایی در توسعه زیرساختهای دیجیتال انرژی است و امیدواریم این تجربه الگویی برای سایر پالایشگاهها و صنایع انرژیبر کشور باشد و زمینهساز توسعه سامانههای مشابه در سطح ملی شود.
