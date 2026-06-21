اتصال ۲۰ ایستگاه شیر خودکار به سامانه مانیتورینگ در منطقه ۳ انتقال گاز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، رضا امامی گفت: این پروژه که خرداد امسال با مشارکت واحدهای ICT ،IOC و معاونت خطوط لوله به بهره‌برداری رسید، گامی مهم در مسیر هوشمندسازی فرایندهای عملیاتی منطقه است.

امامی با تأکید بر اهمیت فناوری‌های روز در مدیریت شبکه، افزود: اجرای این پروژه امکان پایش برخط وضعیت تجهیزات و دریافت داده‌های لحظه‌ای از نقاط مختلف شبکه را فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه تمامی مراحل از طراحی و آماده‌سازی زیرساخت‌ها تا نصب، راه‌اندازی، پیکربندی نرم‌افزاری و ایجاد سامانه مانیتورینگ متمرکز توسط نیروهای متخصص منطقه انجام شد، گفت: این رویکرد افزون‌بر تسریع در اجرا، سبب صرفه‌جویی قابل توجه در هزینه‌ها و بهره‌گیری حداکثری از توان داخلی شد.

مدیر منطقه ۳ عملیات انتقال گاز در پایان با اشاره به اینکه توسعه سامانه‌های پایش و کنترل، نقش کلیدی در افزایش آمادگی عملیاتی و مدیریت بهینه دارایی‌های فیزیکی دارد، یادآور شد: نتایج این پروژه افزون‌بر افزایش سطح نظارت، زمینه را برای توسعه بیشتر زیرساخت‌های هوشمند در منطقه فراهم می‌کند.