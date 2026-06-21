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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۸

اتصال ۲۰ ایستگاه شیر خودکار به سامانه مانیتورینگ در منطقه ۳ انتقال گاز

اتصال ۲۰ ایستگاه شیر خودکار به سامانه مانیتورینگ در منطقه ۳ انتقال گاز

منطقه ۳ عملیات انتقال گاز ایران با بهره‌گیری از توان متخصصان داخلی و بدون نیاز به پیمانکار، بیست ایستگاه شیر خودکار را از طریق نصب دستگاه‌های RTU کم‌مصرف به سامانه مانیتورینگ برخط متصل کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، رضا امامی گفت: این پروژه که خرداد امسال با مشارکت واحدهای ICT ،IOC و معاونت خطوط لوله به بهره‌برداری رسید، گامی مهم در مسیر هوشمندسازی فرایندهای عملیاتی منطقه است.

امامی با تأکید بر اهمیت فناوری‌های روز در مدیریت شبکه، افزود: اجرای این پروژه امکان پایش برخط وضعیت تجهیزات و دریافت داده‌های لحظه‌ای از نقاط مختلف شبکه را فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه تمامی مراحل از طراحی و آماده‌سازی زیرساخت‌ها تا نصب، راه‌اندازی، پیکربندی نرم‌افزاری و ایجاد سامانه مانیتورینگ متمرکز توسط نیروهای متخصص منطقه انجام شد، گفت: این رویکرد افزون‌بر تسریع در اجرا، سبب صرفه‌جویی قابل توجه در هزینه‌ها و بهره‌گیری حداکثری از توان داخلی شد.

مدیر منطقه ۳ عملیات انتقال گاز در پایان با اشاره به اینکه توسعه سامانه‌های پایش و کنترل، نقش کلیدی در افزایش آمادگی عملیاتی و مدیریت بهینه دارایی‌های فیزیکی دارد، یادآور شد: نتایج این پروژه افزون‌بر افزایش سطح نظارت، زمینه را برای توسعه بیشتر زیرساخت‌های هوشمند در منطقه فراهم می‌کند.

کد مطلب 6866616
طیبه بیات

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