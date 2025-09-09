  1. بازار
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۳۸

نوای موسیقی در هفته وحدت ایران‌مال

همزمان با ایام سالروز ولادت پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی(ص) و هفته وحدت، ایران‌مال صحنه برگزاری کنسرت های متعدد است.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، جشن‌های هفته وحدت از پانزدهم تا ۲۱ شهریور ۱۴۰۴ با بیش از بیست کنسرت گروهی و تک نفره همراه خواهد بود. این گروه‌ها در باغ ماهان، گذر طهران قدیم لندسکیپ شمالی و کنار آبنوای ایرانمال مستقر خواهند شد و به فراخور هر روز آثاری شاد و مفرح را برای بازدیدکنندگان اجرا خواهند کرد.

بلک باکس ایرانمال هم میزبان کنسرت گروه موسیقی آرنگ کردستان در روز نوزدهم شهریور و نمایش پرفورمنس ۲۵۷ در ۲۱ شهریور خواهد بود.

