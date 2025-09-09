واکنش تونس به اخبار مربوط به حمله پهپادی علیه ناوگان «صمود»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت کشور تونس اعلام کرد که اخبار منتشر شده در خصوص حمله پهپادی به یکی از کشتی‌های پهلو گرفته در بندر سیدی بو سعید بی پایه و اساس است.

همچنین سخنگوی گارد ملی تونس اعلام کرد که این نیروها به همراه ارتش تونس، هیچ پهپاد یا فعالیت هوایی بر فراز بندر سیدی بو سعید را رصد نکرده‌اند. یگان‌های امنیتی و نظامی در پنج مایلی بندر مستقر بوده و هیچ پهپادی را مشاهده نکرده‌اند.

وی اضافه کرد که بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این حادثه ناشی از یک ایراد فنی داخلی بوده است.

شب گذشته کمیته مدیریت ناوگان صمود اعلام کرد: کشتی «فامیلی» هدف حمله یک پهپاد قرار گرفت و آتش‌سوزی در آن رخ داد. به همین دلیل، از شناورها خواسته شده به بندر سیدی بوسعید نزدیک نشوند.

در همین راستا، «تیاگو آویلا» عضو کمیته ناوگان صمود تاکید کرد، َ هنگام حمله تعدادی از اعضای تیم روی کشتی حضور داشتند اما همگی نجات یافتند.

از سوی دیگر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فلسطین نیز وقوع این حمله را تأیید کرد.

همچنین خبرگزاری رویترز گزارش داد کشتی مورد نظر، حامل اعضای کمیته راهبری ناوگان مذکور بوده است. با این حال، همه سرنشینان و خدمه در سلامت هستند.