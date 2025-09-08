خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: ۲۲ کشتی متعلق به ناوگان بین المللی «صمود» که با هدف شکستن محاصره غزه از چند روز گذشته از اسپانیا حرکت کرده بودند در حال رسیدن به بندر سیدی بو سعید تونس هستند؛ تا این لحظه ۵ کشتی وارد این بندر شده اند. مردم تونس در این بندر دور هم گردآمده و از کشتی‌ها و سرنشینان آن‌ها که از راه می رسند با شعارهای حمایت از فلسطین و محکومیت رژیم صهیونیستی، استقبال می‌کنند.

بر اساس این گزارش، سرنشینانی هم که قرار است از این بندر به کاروان دریایی صمود و کشتی‌ها بپیوندند به استقبال هم کاروانی هایشان آمده اند. کشتی‌ها روز چهارشنبه حرکت خود به سمت سواحل غزه را آغاز می‌کنند. چند کشتی دیگر از ایتالیا و یونان به آن‌ها ملحق خواهند شد.

️ ۴۷ کشور به صورت رسمی اعلام کرده اند که در این کارزار دریایی مشارکت خواهند داشت. همچنین، حرکت ناوگان امدادرسانی از تونس به سمت نوار غزه که قرار بود امروز یکشنبه انجام شود، به دلیل مسائل فنی و لجستیک تا روز چهارشنبه آینده به تأخیر افتاده است.