آمریکا شریک جنایات اسرائیل در غزه است؛ باید وارد غزه شویم

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل، الناز رحمت نژاد: ناوگان همبستگی بین المللی «صمود» با بیش از ۷۰ کشتی از ۴۴ کشور جهان روز یکشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۴ حرکت خود را با هدف شکستن محاصره غزه به سمت این باریکه آغاز کرد. واژه «صمود» به معنای مقاومت است.

ائتلاف‌های مختلف بین المللی شامل «ناوگان آزادی»، «جنبش جهانی غزه»، «کاروان صمود» و «الصمود نوسانتارا» مالزی در این ناوگان حضور دارند. همچنین چهره‌های برجسته ای از جمله گرتا تونبرگ، ماریانا مورتگوا و دیگر فعالان حقوق بشر در این اقدام شرکت کرده‌اند. اعلام شده است که ده‌ها کشتی دیگر از تونس و کشورهای حوزه مدیترانه در روز چهارم سپتامبر به این ناوگان ملحق خواهند شد.

ناوگان جهانی صمود بزرگ‌ترین کاروان دریایی دنیا است. هزاران نفر دور هم گردآمده اند تا اواسط سپتامبر به غزه برسند. آب‌های بین‌المللی نزدیک تونس، لیبی، آب‌های مصر و غزه مسیر حرکت کشتی‌ها است. رژیم اشغالگر قدس تاکید کرده است که فعالان این کشتی‌ها را بازداشت خواهد کرد.

در همین راستا، «کتی گریوز» عضو آمریکایی ناوگان جهانی صمود، به خبرنگار مهر گفت: من در اینجا حضور دارم تا سفر پنجم خود به غزه را انجام دهم و امید است این بار بتوانیم وارد باریکه غزه شویم. البته من در سال ۲۰۰۸ وارد غزه شده ام و عقیده دارم که این اتفاق می‌تواند دوباره رخ دهد؛ حتی با وجود همه تهدیدهای رژیم صهیونیستی ما باید وارد غزه شویم، محاصره را بشکنیم تا نسل کشی رژیم صهیونیستی را متوقف کنیم. از دولت کشورم ناراضی ام که حامی فلسطین نیست.

وی افزود: بارها دستگیر و زندانی شده ام. به نظرم ارزشش را دارد. برای اینکه بتوانیم جنایت‌های رژیم صهیونیستی را متوقف کنیم ابتدا باید دولت خودمان را که حامی این رژیم است، متوقف کنیم. مردم ایالات متحده باید بفهمند که کشورشان شریک جرم نتانیاهو در غزه است. من از طرف کشورم به خاطر بمباران‌های غزه و جنایت‌های رژیم صهیونیستی معذرت خواهی می‌کنم. مردم ایالات متحده از بمباران و نسل کشی فلسطینیان ناراحت هستند.

گریوز اضافه کرد: ما در دوره‌ای هستیم که سیاستمداران ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به راحتی دروغ می‌گویند. آن ها جنایات می‌کنند اما در عین حال، دست به دروغ پردازی علیه ایران می‌زنند. این دروغ‌ها مضحک هستند و ما مردم ایالات متحده باید بتوانیم آن‌ها را تغییر بدهیم. همه این دروغ‌ها برای این است که حقیقت به ما گوش ما نرسد و نتانیاهو در قدرت بماند.