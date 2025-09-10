ارتش لبنان قادر به خلع سلاح حزب الله نیست؛ آمریکا پشت پرده توطئه بزرگ

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل، الناز رحمت نژاد: هیئت وزیران لبنان اخیراً طرح «انحصار سلاح در دست دولت» که در واقع همان طرح «خلع سلاح حزب الله» است را تصویب کرده است. کابینه لبنان خبر داد که اجرای طرح مورد اشاره توسط ارتش لبنان آغاز خواهد شد البته که مهلت زمانی برای آن ارائه نشده است. همچنین منابع وزارتی هشدار دادند که توانمندی ارتش محدود است.

ط‌رح ارتش لبنان برای خلع سلاح حزب الله محرمانه بوده و پنج مرحله برای محدود کردن سلاح در دست دولت تعیین شده است؛ این مراحل با تکمیل عملیات ارتش در منطقه جنوب لیتانی آغاز می‌شود، سپس به منطقه بین رودخانه لیتانی و رودخانه اولی می‌رسد و پس از آن به بیروت و حومه آن، و سپس به بقاع منتقل می‌شود. مرحله پنجم انحصار سلاح در دست دولت در کل خاک لبنان خواهد بود.

در همین راستا با علی فضل الله کارشناس مسائل بین الملل در لبنان به گفت و گو پرداختیم که مشروح آن در ادامه گزارش می‌آید؛

طرح ارائه شده توسط ارتش لبنان برای انحصار سلاح در اختیار دولت شامل هیچ مهلت زمانی نبوده، عدم ارائه مهلت زمانی برای خلع سلاح حزب به چه معناست؟ به معنای بن بست خوردن خلع سلاح حزب الله است؟

عدم ارائه مهلت زمانی برای خلع سلاح حزب الله به این معنا است که توازن‌های داخلی لبنان تا حدودی پروژه خارجی آمریکایی-سعودی را در تلاش برای سلب قدرت از لبنانی‌ها مختل کرده است. بنابراین، مانعی وجود دارد و باید منتظر تصمیم طرف‌های خارجی در این مورد بمانیم.

چرا مفاد طرح ارتش محرمانه است؟

این طبیعی است، یعنی ماهیت کار ارتش‌ها پنهان‌کاری و محرمانه بودن است. ارتش با امکانات و توانایی‌های خود قادر به اجرای این طرح نیست. نظرسنجی‌ها هم نشان می‌دهد که حدود ۶۰ درصد لبنانی‌ها مخالف طرح خلع سلاح حزب الله هستند.

آیا طرح ارتش لبنان برای انحصار سلاح در اختیار دولت قابلیت اجرایی دارد و در جامعه لبنان از اجماع برخوردار است؟

فرمانده ارتش در جلسه دولت مطرح کرد که ارتش قادر به اجرای این مأموریت نیست و این طرح تا زمانی که شرایط متعددی فراهم نشود، فقط یک سند روی کاغذ باقی می‌ماند. این طرح در جامعه لبنان از اجماع هم برخوردار نیست.

هیچ‌کس نمی‌خواهد صلح داخلی به خطر بیفتد. هیچ‌کس نمی‌خواهد جنگ داخلی شود. هیچ‌کس نمی‌خواهد درگیری بین ارتش و مقاومت رخ دهد، اما افرادی از داخل و خارج، برای ایجاد جنگ داخلی تلاش می‌کنند.

آمریکا در اجرای این طرح چقدر سهم دارد؟

آمریکایی‌ها برای تحقق منافع رژیم صهیونیستی جهت اجرای این طرح فشار می‌آورند و اصلاً موفق به اجرا نشده‌اند. آن‌ها نمی‌خواهند از صهیونیست‌ها هیچ امتیازی بگیرند و این درحالی است که تل آویو توافق آتش‌بس در ۲۷ نوامبر گذشته را نقض کرده است. یعنی رژیم صهیونیستی به توافقی که جنگ گذشته را متوقف کرد، پایبند نبوده و بیش از ۳۰۰۰ بار، آن را نقض کرده است.