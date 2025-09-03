برای شکستن محاصره غزه از تهدیدات اسرائیل نمی ترسیم

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل، الناز رحمت نژاد: ناوگان همبستگی بین المللی «صمود» که با بیش از ۷۰ کشتی از ۴۴ کشور جهان روز یکشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۴ با هدف کمک‌های انسانی، مواد غذایی، دارو و بازتاب صدای مردم فلسطین به جامعه جهانی است برای شکستن محاصره غزه به سمت این باریکه در حال حرکت است.

ائتلاف‌های مختلف بین المللی شامل «ناوگان آزادی»، «جنبش جهانی غزه»، «کاروان صمود» و «الصمود نوسانتارا» مالزی در این ناوگان حضور دارند. همچنین چهره‌های برجسته ای از جمله گرتا تونبرگ، ماریانا مورتگوا و دیگر فعالان محیط‌زیست و حقوق بشر در این حرکت شرکت کرده‌اند. برگزار کنندگان اعلام کرده‌اند که ده‌ها کشتی دیگر از تونس و کشورهای حوزه مدیترانه در روز چهارم سپتامبر به این ناوگان ملحق خواهند شد.

کشتی‌ها با حضور هزاران نفر که در بارسلونا دور هم گردآمده بودند از بندرهای بارسلونا، جنوا، تونس و یونان حرکت خود را به سمت سواحل غزه آغاز کرده‌اند و سعی دارند تا اواسط سپتامبر به غزه برسند. آب‌های بین‌المللی نزدیک تونس، لیبی، آب‌های مصر و غزه مسیر حرکت این کشتی‌ها است. رژیم اشغالگر قدس تاکید کرده است که فعالان این کشتی‌ها را بازداشت خواهد کرد.

به گفته تیاگو آویلا فعال برزیلی، شمار شرکت‌کنندگان و کشتی‌ها از تمام تلاش‌های پیشین فراتر خواهد رفت.

در همین راستا حسن آقاجانی نماینده امور بین الملل حوزه هنری که یکی از شرکت کنندگان در این کارزار دریایی است به خبرنگار مهر گفت: صمود سومین کاروان مردمی است که به صورت دریایی برای شکستن محاصره نوار غزه و جلب توجه کردن افکار عمومی جهانیان به ملت فلسطین به سمت این سرزمین در حال حرکت است.

وی افزود: اولین کاروان کشتی مادلین بود که فعالان اجتماعی برای شکستن محاصره غزه به سمت سواحل غزه حرکت کردند. این کشتی بین ایتالیا و مالی توسط پهپادهای رژیم صهیونیستی مورد هدف قرار گرفت. کشتی حنظله دومین کاروان دریایی بود که ۱۲ نفر از فعالان اجتماعی در آن حضور داشتند. آن‌ها به آب‌های فلسطین اشغالی رسیدند ولی سربازان رژیم صهیونیستی به کشتی حنظله حمله کردند، سرنشینان آن دستگیر شدند و در نهایت به کشورهای خودشان برگشتند.

به گفته آقاجانی، فعالیت‌های مردمی تنها راه مبارزه با محاصره غزه و نجات زنان و کودکان فلسطینی است. صمود با استفاده از تجربه‌های کاروان‌های دریایی پیشین و به همراه داشتن چند ده قایق و کشتی به سمت نوار غزه حرکت کرده تا محاصره این باریکه را بشکند و کمک‌های دارویی و غذایی به مردم غزه رسانده شود.

این سرنشین صمود ادامه داد: افرادی که از اروپا اعلام کرده بودند می‌خواهند در این کاروان شرکت کنند در بندر بارسلونا اسپانیا به این کاروان پیوستند، به حرکت خود به سمت تونس ادامه دادند و شرکت کنندگان از آفریقا و آسیا و آمریکا نیز به آن‌ها ملحق شدند.

نماینده امور بین الملل حوزه هنری با بیان اینکه صمود به معنای ایستادگی و پایداری است، مطرح کرد: حضور شرکت کنندگان از بازیگر هالیوودی گرفته تا فعالان اجتماعی در تونس برای پیوستن به این کاروان روز به روز رو به افزایش می‌رود. این فعالان جمع می‌شوند تا از تونس به سمت فلسطین اشغالی بروند.

وی عنوان کرد: آن‌ها آموزش می‌بینند تا بتوانند با سناریوهای محتملی که ممکن است این کاروان از سوی رژیم صهیونیستی با آن مواجه بشود، رو به رو بشوند؛ از منع حرکت این کاروان گرفته تا مورد حمله قرار گرفتن و محاصره. سرنشینان آموزش می‌بینند تا بتوانند محاصره را بشکنند و کمک‌ها را به دست مردم غزه برسانند.

حسن آقاجانی در پایان تاکید کرد: حرکت صمود کاملاً مردمی و مسالمت آمیز است. سرنشینان از لحاظ دینی یکدست نیستند؛ مسلمانان و غیرمسلمانان با هم در این کاروان حضور دارند. همه آن‌ها به صراحت اعلام کرده‌اند از تهدیدات رژیم صهیونیستی نمی‌ترسیم و جان ما از جان مردم غزه ارزشمندتر نیست. نمی‌توانیم تحمل کنیم ما در راحتی و آسایش باشیم ولی مردم غزه در محاصره و نسل کشی.