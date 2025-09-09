رقیه ساداتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هفدهم ربیعالاول روز میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم و امام جعفر صادق علیهالسلام است و این مناسبت فرصتی مغتنم برای تجلیل از مقام والای این دو شخصیت بزرگ و تعمق در آموزههای ارزشمند آنها به شمار میآید.
وی افزود: در قرآن کریم، پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم به عنوان اسوهای کامل معرفی شدهاند و آیه شریفه «لَقَدْ کانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ» (سوره احزاب، آیه ۲۱) تأکیدی بر اهمیت رفتار اخلاقی، منش سیاسی و سیرۀ دینی ایشان در زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان است.
ساداتی ادامه داد: صلوات بر پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم نه تنها یک ذکر عبادی بلکه وسیلهای معنوی برای دریافت رحمت و عنایت الهی است، بر اساس آموزههای اسلامی، صلوات میتواند درمانگر دردهای جسمی و روحی انسان باشد، زیرا پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم واسطه نزول برکات و منبع فیض الهی برای همه خلقت هستند، قرآن کریم میفرماید، «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیِّ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیمًا» (سوره احزاب، آیه ۵۶)، که نشاندهنده همراهی مؤمنان با ملائکه در تجلیل از پیامبر و بهرهمندی از فیوضات الهی است.
کارشناس مذهبی مدرسه علمیه الزهرا ساری در پایان خاطرنشان کرد: ذکر صلوات، ظرفیتهای بالقوه وجودی انسان را فعال میکند تا به کمال و فعلیت خود برسد و از شفاعت و توجه خاص پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم بهرهمند شود، این فیض نه تنها در این جهان بلکه در عوالم دیگر نیز شامل حال مؤمنان میشود و ارتباطی معنوی میان عالم غیب و دنیا برقرار میکند.
