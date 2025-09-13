به جای تمرکز بر نکات منفی از تجربه موفق لبوبو درس بگیریم

علی هاشمی کارشناس صنعت اسباب بازی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به عروسک‌های لبوبو، گفت: عروسک لبوبو یکی از محصولاتی است که به دلیل پوشش رسانه‌ای گسترده توانسته جایگاه مناسبی در بازار پیدا کند. البته مشابه این کالاها پیش‌تر در بازار موجود بوده‌اند، اما هیچ‌یک به این صورت ترند نشده بودند. زمانی که محصول مشابه به فروش بالا دست یافت، اما با گذشت زمان استقبال از آن کاهش پیدا کرد. این وضعیت به خوبی نشان می‌دهد که چقدر رسانه و تبلیغات می‌توانند بر موفقیت یک محصول تأثیرگذار باشند. متأسفانه صنعت اسباب‌بازی در ایران از لحاظ تبلیغات حرفه‌ای و مناسب، دچار کمبود جدی است.

وی ادامه داد: در این میان محدودیت‌های بین‌المللی نیز نقش مهمی در دیده نشدن کالاهای ایرانی دارند. بسیاری از کالاهای داخلی توانایی جهانی شدن ندارند و صرفاً در بازار داخلی مطرح می‌شوند. در مقابل، محصولاتی مانند عروسک لبوبو با استفاده از ترفندهای تبلیغاتی توانسته‌اند در بسیاری از کشورها، از جمله ایران و امارات، محبوب شوند. بخش عمده‌ای از این کالا از امارات وارد ایران می‌شود، زیرا واردات سریع‌تر امکان فروش وسیع‌تر را فراهم می‌کند.

این کارشناس صنعت اسباب بازی گفت: عروسک لبوبو به دلیل نمایش گسترده در فضای مجازی جنبه بین‌المللی یافته است. برخی ترفندهای تبلیغاتی حتی واکنش‌های عجیب و برعکس ایجاد کرده‌اند؛ برای مثال شایعاتی که این عروسک را آیتمی شیطانی معرفی می‌کنند باعث شده گروهی از افراد تنها برای بررسی حقیقت اقدام به خرید کنند. این نوع تبلیغات هرچند غیرمعمول است، اما تأثیر قابل توجهی دارد. البته نباید فراموش کرد که برخی استراتژی‌های فروش نیز می‌توانند بسیار هوشمندانه باشند؛ مشابه اتفاقی که پیش‌تر برای یک محصول داخلی رخ داد که پس از تبلیغات گسترده در تلویزیون، یک شرکت در آستانه ورشکستگی به فروش بالایی دست یافت و حتی با کمبود موجودی روبه‌رو شد.

از داستان موفق عروسک لبوبو باید درس گرفت

وی افزود: این چرخه موفقیت و چالش‌های ایجادشده پیرامون عروسک لبوبو می‌تواند درس‌های مهمی برای تولیدکنندگان داخلی داشته باشد. اگر نکات مثبت این فرآیند را بیاموزیم و از آنها در تولیدات و تبلیغات داخلی بهره ببریم، امکان رشد محصولات داخلی و حتی صادرات به منطقه خاورمیانه فراهم خواهد شد.

هاشمی گفت: به جای تمرکز بر نکات منفی مانند خروج ارز، بهتر است از تجربیات موفق عروسک لبوبو برای ارتقای صنعت اسباب‌بازی کشور استفاده کنیم. این تغییر رویکرد می‌تواند پایه‌گذار تحولات بزرگی در این زمینه باشد.

وی ادامه داد: من نمی‌گویم غیرممکن است که محصول داخلی را در دنیا ترند کنیم، اما باید قبول کنیم که به‌هرحال ما با محدودیت‌های زیادی روبه‌رو هستیم. همین محدودیت‌ها باعث می‌شوند که نسبت به کشورهای دیگر در این مسیر کار سخت‌تری داشته باشیم. پیشنهاد من این است که به جنبه‌های مثبت موضوع نگاه کنیم. به‌جای مقابله صرف، بیایید این قضیه را مدیریت کنیم. برای مثال، می‌توان در بخش کنترل قاچاق یا واردات این کالا محدودیت‌هایی تعیین کرد.

این کارشناس صنعت اسباب بازی گفت: اگر بخواهیم به مسئله پشت‌پرده عروسک‌های لبوبو فکر کنیم، باید توجه کنیم که عرضه این عروسک‌ها فقط در ایران رخ نمی‌دهد بلکه در سطح جهانی عرضه شده و استقبال شده است. گاهی ممکن است بگویید هدف این محصولات ضربه زدن اقتصادی است، مثل خروج ارز از کشور. اما جالب است بدانید چنین اتفاقاتی در کشورهای دیگر نیز رخ داده است. برای نمونه، در امارات که امکانات بسیار زیادی دارد، مردم نیز برای خرید این عروسک‌ها صف کشیده‌اند. نکته جالب‌تر این است که آیتمی که وارد ایران شده، مدل اصلی و گران‌ترش نبوده. در نظر بگیرید که افرادی که این محصول را وارد کردند، حاشیه سود بسیار بالایی از فروش آن در ایران به‌دست آوردند.

وی افزود: برای مقایسه، مدل ارزان‌تر لبوبو در دبی حدود ۱۰ درهم قیمت داشته، درحالی‌که مدل اورجینال آن ۳۰۰ درهم بوده. اختلاف قیمت قابل توجهی وجود دارد، که نشان می‌دهد مسئله به سادگی اقتصادی یا سیاسی نیست. حتی در کشورهای اروپایی هم این محصول توانسته خود را مطرح کند و ترند شود.

هاشمی گفت: از دید من باید تلاش کنیم از تجربیات موفق بازاریابی و تبلیغات آن‌ها درس بگیریم. یادمان باشد که تبلیغات حرفه‌ای چه تأثیری می‌تواند داشته باشد. داستان‌هایی مانند موفقیت عروسک‌ها نشان می‌دهند که صرف کیفیت محصول تنها عامل فروش نیست. ظاهر جذاب، بسته‌بندی درست و بازاریابی دقیق اهمیت بسیاری دارند.

وی افزود: برای مثال، برندهای پفک را در نظر بگیرید؛ ممکن است فکر کنید کیفیت موفق‌ترین برندها بسیار بالاتر است، اما حقیقت این است که بسیاری از برندها صرفاً با استفاده از طراحی بسته‌بندی جذاب و ایجاد حس خاص برای مشتری موفق شده‌اند. به عنوان مثال دیگر، پروژه عروسک دارا و سارا به دلایل متعددی موفقیت کمتری داشت. یکی از دلایل، طراحی نه‌چندان جذاب و مشکلات تولید بود که باعث شد قیمت کالا بالا برود. به همین دلیل بسیاری ترجیح دادند عروسک‌های خارجی و مقرون‌به‌صرفه‌تر را خریداری کنند. حتی اگر اهداف فرهنگی پشت این محصول قرار داشت، صرف تبلیغ در تلویزیون کافی نبود.

ضرورت استفاده از استراتژی درست بازاریابی در عرضه محصولات

این کارشناس صنعت اسباب بازی گفت: برای یک محصول ایرانی مانند عروسک، باید استراتژی‌های بازاریابی متنوع را به کار ببریم. اگر بهترین مدل یک عروسک خارجی در بازار قیمت ۱۰۰ هزار تومان داشته باشد و ما یک عروسک ایرانی عرضه کنیم با قیمت چند برابر، آیا همه توان خریدش را دارند؟ خیر. دقیقاً مشابه داستان لبوبو که مدل ارزان‌تر آن به راحتی در بازار موجود بود، اما اختلاف قیمت مدل گران‌تر آن بیشتر به موقعیت مالی خریدار وابسته بود تا تفاوت واقعی در کیفیت. این نشان می‌دهد بخش عظیمی از موفقیت چنین محصولات به بازاریابی هوشمندانه مربوط است.

وی افزود: نکته مهم دیگر این است که شرکت‌هایی مانند پاپ مارکت پس از موفقیت لبوبو، محصولات دیگری هم وارد بازار کرده‌اند و همچنان توانسته‌اند فروش خوبی داشته باشند. چنین موفقیت‌هایی نشان می‌دهد این شرکت با برنامه‌ریزی دقیق توانسته نه‌تنها در بازار ایران بلکه در مقیاس جهانی سودهای کلان کسب کند. وقتی بررسی عمیق‌تر انجام دهیم، درمی‌یابیم موفقیت آنها صرفاً به عرضه محصول خاص محدود نشده بلکه به استراتژی جامع بازاریابی‌شان وابسته بوده است.