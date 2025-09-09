  1. استانها
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۲۰

ترافیک در جاده‌های شمالی و آزادراه تهران–شمال؛ درخواست مدیریت زمان سفر

کرج- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز با اعلام ترافیک سنگین در محورهای شمالی استان، از رانندگان خواست تا زمان سفر خود را مدیریت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی زندی‌فر، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز، در گفت‌وگو با خبرنگاران از ترافیک سنگین در جاده کرج – چالوس و همچنین آزادراه تهران – شمال در محدوده استان البرز خبر داد.

وی افزود: ترافیک این محور خاص تا حدی سنگین گزارش شده که از محدوده تونل ۱۷ تا تونل البرز و در ادامه تا انتهای آزادراه جریان دارد.

زندی فر درا دامه تاکید کرد: با توجه به حجم بالای ترافیک، برای مدیریت بهتر و جلوگیری از گره‌های ترافیکی، محدودیت‌های تردد در این مسیرها به اجرا درآمده است.

مدیرکل راهداری استان البرز همچنین از رانندگان خواست تا قبل از سفر، با برنامه‌ریزی دقیق و آگاهی از وضعیت جاده‌ها، از بروز مشکلات ترافیکی پیشگیری کنند.

