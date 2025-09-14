خبرگزاری مهر، گروه استانها، کوروش دیباج: رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با رئیسجمهور و اعضای هیئت دولت تأکید کردند که تولید کلید پیشرفت اقتصادی ایران است و برق واحدهای تولیدی - مگر در شرایط اضطراری - نباید قطع شود. ایشان با اشاره به اهمیت معیشت مردم خاطرنشان کردند که توجه به تولید و احیای واحدهای صنعتی کشور ضروری است. این بیانات نشان میدهد که حفظ توان تولیدی صنایع بزرگ مانند فولاد مبارکه، نه تنها ضرورت اقتصادی بلکه یک اولویت راهبردی است.
ایشان ضمن تقدیر از تلاش مدیران و کارکنان مجموعه دولت، بر اهمیت انگیزه و پرکاری در مجموعههای تولیدی تأکید کردند. رهبری یادآور شدند که رونق تولید رابطه مستقیمی با بهبود معیشت مردم و تقویت عزت ملی دارد. بنابراین، هرگونه محدودیت انرژی نباید مانع فعالیت واحدهای استراتژیک شود. این نگاه، خط مشی کلیدی برای مقابله با بحرانهای تابستانی و مدیریت مصرف برق است.
اصفهان به عنوان قطب صنعت ایران، میزبان بزرگترین صنایع خاورمیانه است و سهم عمدهای در تأمین نیاز کشور دارد و کاهش تولید این صنایع آثار گستردهای بر صنایع پاییندست و اقتصاد استان برجای میگذارد.
تابستان ۱۴۰۴ با افزایش مصرف برق خانگی ناشی از گرما و فعالیت صنایع بزرگ، محدودیتهای انرژی در اصفهان به اوج رسید. به اعتقاد علی راستین، کارشناس حوزه انرژی این بحران نتیجه ترکیب مدیریت نامناسب مصرف و رشد غیرخطی تقاضای برق است.
وی به مهر گفت: قطعیها نه تنها صنایع استراتژیک بلکه زندگی روزمره مردم و کسبوکارهای کوچک را تحت تأثیر قرار داده است.
استان اصفهان ۲ هزار مگاوات ناترازی برق دارد
داوود قاسمی، سخنگوی شرکت برق استان اصفهان در خصوص روند اعمال خاموشیها در استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با وجود خنکتر شدن هوا، همچنان به دلیل خروج هزار مگاوات نیروگاه اتمی بوشهر از مدار و کاهش تولید نیروگاههای آبی ناشی از خشکسالی در استان اصفهان حدود ۲ هزار مگاوات ناترازی داریم و خاموشیها در بخش خانگی و صنعتی تا پایان شهریور ادامه خواهد داشت.
وی افزود: تعمیر و سرویس نیروگاهها که در طول تابستان با ظرفیت کامل کار کردهاند، در پایان شهریور انجام خواهد شد و امید داریم شرایط برای کاهش خاموشیها فراهم شود.
قاسمی با تاکید بر اهمیت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در استان گفت: در هفته دولت امسال همزمان با روز ملی انرژی ۸۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان افتتاح و عملیات اجرایی بیش از ۱۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی جدید با اعتباری بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان آغاز شد. این اقدام نشاندهنده اهتمام جدی استان به توسعه انرژی خورشیدی است.
سخنگوی شرکت برق استان اصفهان درباره زیرساختهای اتصال نیروگاههای خورشیدی به شبکه سراسری تصریح کرد: این پروژهها در شعاع ۵ تا ۱۰ کیلومتری پستهای فشار قوی قرار میگیرند تا اتصال به شبکه با سهولت بیشتری انجام شود. همکاری مناسبی نیز با دستگاههای مرتبط از جمله محیط زیست و منابع طبیعی برای تخصیص زمین به سرمایهگذاران وجود دارد.
وی با اشاره به وضعیت نیروگاههای حرارتی کشور گفت: میانگین عمر نیروگاههای حرارتی بین ۳۵ تا ۴۵ سال است و نیاز به بازسازی و تبدیل به سیکل ترکیبی دارند. با این تغییر، راندمان نیروگاهها از حدود ۳۷ درصد به ۵۵ درصد افزایش خواهد یافت.
قاسمی با تاکید بر نیاز به اعتبار ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی برای نوسازی نیروگاههای استان اصفهان تاکید کرد: تمام واحدهای نیروگاه اصفهان در مدار تولید هستند اما محدودیت در تأمین آب همچنان چالش اصلی این نیروگاه محسوب میشود که برای رفع آن نیز برنامهریزیهایی در دست انجام است.
اجازه کمتوجهی در توزیع برق به اصفهان را نمیدهیم
مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان نیز در این ارتباط در گفتگو با مهر در خصوص مسائل و مشکلات قطعی برق استان اظهار کرد: قطع برق و خسارات آن به مردم و صنعتگران قابل کتمان نیست، اما باید مطمئن باشیم که استان اصفهان در توزیع برق از استانهای دیگر عقب نماند.
وی با بیان اینکه مدیران حوزه برق باید به دغدغههای استان توجه ویژه داشته باشند، افزود: هر مسئولی در هر بخشی باید با غیرت و تعصب از حقوق استان دفاع کند. ما نه اجازه ظلم به اصفهان را میدهیم و نه به دیگر استانها ظلم میکنیم.
جمالی نژاد با اشاره به حساسیت موضوع برق گفت: این نگرانی وجود دارد که استانهایی مانند اصفهان در توزیع برق دچار کمتوجهی نشوند. این یک مطالبه عمومی است و من به عنوان مدیر استان آن را پیگیری میکنم.
استاندار اصفهان تاکید کرد: با هماهنگی وزارت نیرو و شرکت توانیر، این موضوع در سطح ملی پیگیری میشود زیرا نگرانیها درباره قطعی برق در اصفهان با تأکید بر حمایت از مشاغل آسیبپذیر همخوانی ندارد و نگرانیهای جدی درباره تأثیر قطعیهای برق بر مشاغل آسیبپذیر مانند کشاورزان، صنایع کوچک و خانوارها مطرح شده است.
وی بیان کرد: قطعی برق در برخی مناطق صنعتی و کشاورزی اصفهان، به ویژه در شرایط خشکسالی، خسارات قابل توجهی به همراه داشته است. به عنوان مثال، کشاورزان با مشکل قطعی برق چاههای آب در زمانهای حیاتی آبیاری مواجه شدهاند، یا صنایع کوچک در شهرکهای صنعتی با اختلال در فعالیتهای خود به دلیل قطعیهای طولانیمدت روبرو هستند.
جمالینژاد اضافه کرد: از سوی دیگر، برخی نگرانیها درباره عدم شفافیت در توزیع قطعی برق بین استانهای مختلف نیز مطرح شده است که درخواست داریم علاوه بر پیگیری مدیریت استان مسئولان مرتبط با وزارت نیرو و توزیع برق با روشنگری و تدابیر مناسب، از ایجاد ذهنیتهای نادرست در میان مردم جلوگیری و موضوع را پیگیری کنند.
استاندار اصفهان گفت: بر اساس آمارهای ارائه شده، کاهش مصرف برق در ساعات اداری و غیراداری نسبت به سال گذشته به ترتیب ۳۰ و ۷۰ درصد بوده است، اما همچنان نیاز به توجه ویژه به بخشهای آسیبپذیر مانند کشاورزی و صنایع کوچک احساس میشود.
هر چند در نگاه نخست صنایع بزرگ متهم ردیف اول قطعی برق به ذهن متبادر میشوند، اما باید توجه داشت که صنایع بزرگ تنها ۵ درصد از برق کشور را مصرف میکنند و برخی از این صنایع از جمله صنایع بزرگ استان اصفهان مانند فولاد مبارکه در حوزه خود تأمینی ورود کردهاند.
فشار شدید تابستان بر فولاد مبارکه
در این ارتباط سید امیر طباطبائیان، مدیر انرژی و سیالات فولاد مبارکه، به خبرنگار مهر گفت: محدودیتهای برق تابستان ۱۴۰۴ اثر شدیدی بر تولید شرکت گذاشته است. در شهریورماه هیچ سهمی از شبکه سراسری دریافت نشد و فولاد مبارکه مجبور شد تماماً به نیروگاههای اختصاصی متکی شود. این شرایط فشار قابل توجهی بر خطوط تولید ایجاد کرد و برنامهریزی برای حفظ تولید را دشوار ساخت.
وی افزود: در تیر و مرداد ۵ تا ۱۰ درصد برق مصرفی از شبکه سراسری تأمین شد اما با رسیدن شهریور، این میزان به صفر رسید. این آمار نشان میدهد محدودیتها نه تنها کاهش نیافته بلکه در برخی موارد شدیدتر شده است.
به گفته وی، احداث نیروگاههای حرارتی و فاز اول نیروگاه خورشیدی بخشی از نیازها را تأمین کرده است.
طباطبائیان تأکید کرد: هدف اصلی کاهش وابستگی به شبکه سراسری و حفظ ثبات تولید برای صنایع استراتژیک است. برنامهریزیها نشان میدهد تولید موجود حفظ خواهد شد اما افزایش محسوس تولید در شرایط فعلی واقعبینانه نیست.
وی افزود: سرمایهگذاری در نیروگاههای اختصاصی و انرژیهای تجدیدپذیر ادامه دارد تا شوکهای انرژی کمتر بر تولید اثر بگذارد و زنجیره تأمین فولاد و صنایع پاییندست دچار آسیب نشود.
چرایی بحران تابستانی
رضا فاتح کارشناس اقتصاد انرژی نیز در گفتگوبا خبرنگار مهر توضیح داد: علت اصلی قطعیهای تابستانی، نبود سرمایهگذاری کافی در زیرساختها طی سالهای گذشته است. ظرفیت تولید نیروگاهها تقریباً ثابت مانده اما مصرف کشور سالانه افزایش یافته است. شکاف ایجاد شده باعث خاموشیهای گسترده در تابستان و قطع گاز در زمستان شده است.
وی ادامه داد: قیمت برق و گاز صنایع در برخی ماهها حتی بالاتر از نرخ جهانی است اما کیفیت خدمات ارائهشده بسیار پایینتر است. فولاد مبارکه با مصرف بهینهتر نسبت به میانگین جهانی نیز متحمل خسارتهای سنگین شده است. این وضعیت نشان میدهد مشکل اصلی مدیریت منابع و برنامهریزی انرژی است.
این کارشناس تأکید کرد: بدون سرمایهگذاری جدی در شبکه انتقال و نیروگاههای جدید، مشکلات مصرف صنعتی بالا در تابستانهای آینده نیز تکرار خواهد شد. راهکار پایدار اصلاح زیرساختها و مدیریت منابع انرژی است
تأثیر بر کسبوکارها و صنایع پاییندست
علی بیات، کارشناس صنعت نیز در خصوص خاموشیها و تأثیر آن بر صنایع به مهر گفت: قطعیهای پی در پی علاوه بر کاهش حجم تولید، فرسایش تجهیزات را افزایش داده و کیفیت محصولات را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی اضافه کرد توقف ناگهانی خطوط تولید، نوسان دمایی در فرآیند ذوب و نورد ایجاد میکند که کاهش اعتبار محصولات ایرانی در بازارهای صادراتی را در پی دارد.
این کارشناس تصریح کرد: همچنین قطعیهای برق باعث افزایش استرس و کاهش بهرهوری مردم و کسبوکارهای کوچک شده است. زندگی روزمره شهروندان با اختلال مواجه شده و نارضایتی عمومی افزایش یافته است.
بیات تاکید کرد: ترکیب مصرف صنعتی بالا، محدودیت شبکه و افزایش مصرف خانگی، چرخه معیوبی ایجاد کرده که تابستانهای آینده را نیز در معرض بحران قرار میدهد.
راهکار نجات تابستانهای گرم اصفهان
قطعیهای تابستانی برق در اصفهان ناشی از مصرف صنعتی بالا و گرما اثرات جدی بر تولید، اقتصاد خانوار، کسبوکارها و صنایع پاییندست داشته است. زیان مالی و اختلال در زندگی روزمره نشان میدهد این بحران کوتاهمدت نیست.
راه حل نه تنها بهرهبرداری از نیروگاههای اختصاصی بلکه سرمایهگذاری ملی در زیرساختهای انرژی و اصلاح الگوی مصرف است. حمایت از تولید و صنایع استراتژیک مانند فولاد مبارکه، کلید کاهش فشار بر مردم و کسبوکارهاست.
رهبر انقلاب با تأکید بر اینکه تولید کلید پیشرفت اقتصادی است و برق واحدهای تولیدی نباید قطع شود، مسیر راهبردی حفظ تولید و جلوگیری از اختلال زندگی مردم را مشخص کردهاند. اصلاحات اساسی در شبکه انرژی کشور میتواند تابستانهای آینده اصفهان را از بحران برق نجات دهد.
