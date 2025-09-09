ورود گردشگران بدون مجوز به دریاچه تار ممنوع شد

به گزارش خبرنگار مهر، نقی میرزاکریمی، بعد از ظهر سهشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به پایان فصل تابستان و فرا رسیدن سرما، از خروج زنبورداران و عشایر از منطقه دریاچه تار خبر داد.
وی گفت: با توجه به پایان مهلت پروانههای زنبورداری و چرای دام از ۱۵ شهریور ماه و تاکیدات ستاد بحران فرمانداری در راستای پیشگیری از حوادث سالهای گذشته، ورود گردشگران به منطقه بدون اخذ مجوز ممنوع است تا آرامش حیات وحش در فصل سرشماری حفظ شود.
میرزاکریمی ادامه داد: با توجه به شرایط خشکسالی و کاهش پوشش گیاهی منطقه، هرگونه چرای دام پس از پایان مهلت پروانهها با برخورد قانونی مواجه خواهد شد و پاسگاه محیط بانی دریاچه تار تا زمان مسدود شدن کامل راههای دسترسی فعال خواهد بود.
وی در پایان با قدردانی از همکاری گردشگران افزود: امسال گردشگران با رعایت نکات زیستمحیطی، حمل زبالههای خود به خارج از منطقه و استفاده از سطلهای زباله شهری نقش مؤثری در مدیریت پسماندها داشتند، همچنین محدود کردن تردد خودرو در حاشیه دریاچه موجب پاکیزگی محیط و ایجاد آرامش برای کل، بز، قوچ و میشهای وحشی در زیستگاه شد.
نظر شما