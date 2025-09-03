پایان مهلت ویژه پرداخت عوارض پروانه چرای دام در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نصرآبادی صبح چهارشنبه در گفت و گو با رسانه‌ها بیان کرد: در راستای حمایت از دامداران و مرتعداران استان، «طرح تخفیف و مهلت شش‌ماهه برای پرداخت عوارض تمدید پروانه‌های چرای دام» در شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی استان تصویب و از ابتدای امسال اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه پایان شهریورماه سال جاری، آخرین مهلت برای استفاده از این طرح است، افزود: از بهره‌برداران مراتع خواستاریم از فرصت باقیمانده برای تسویه حقوق و عوارض قانونی خود استفاده کنند.

نصرآبادی ادامه داد: در صورت عدم پرداخت تا این مهلت، از ابتدای مهرماه عوارض تمدید پروانه‌ها به نرخ روز محاسبه شده و در مواردی پروانه چرای دامداران ابطال خواهد شد.

مدیرکل منابع طبیعی خراسان جنوبی بیان کرد: پس از پایان این مهلت ویژه، پروانه‌هایی که تمدید نشده‌اند یا بدهی معوق دارند، مطابق اصلاحیه شیوه‌نامه فنی و اجرایی بهره‌برداری از مراتع، بدون عذر موجه از درجه اعتبار ساقط می‌شوند.

وی اظهار کرد: از دامداران خواستاریم با تهیه و اجرای طرح مرتعداری بر اساس بند ۲۰ فصل دوم شیوه‌نامه ممیزی مراتع، علاوه بر بهره‌مندی از مزایایی مانند بیمه مراتع، از پرداخت عوارض سالانه تمدید پروانه معاف شوند.