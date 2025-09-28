به گزارش خبرنگار مهر، قربان حاجیمشهدی عصر یکشنبه در نشست خبری با اعلام اینکه مدرسهسازی در صدر پروژههای نشاندار کردن مالیات در استان قرار دارد، گفت: طی سال گذشته، بیش از هزار و۵۰۰ مودی مالیاتی گلستانی در ۱۱ پروژه آموزشی مشارکت کردند و مالیات خود را صرف مدرسهسازی کردند.
وی افزود: در مجموع ۲۹ درصد از تامین اعتبار مورد نیاز استان گلستان از محل تبصره فرم ماده ۱۰۰ محقق شده است. در این طرح بیش از پنج هزار و۴۰۰ نفر مشارکت کردند و بیش از ۱۴۲ میلیارد تومان مالیات پرداخت شده است.
حاجیمشهدی اظهار کرد: در سال گذشته اعتباری بالغ بر ۴۵۰ میلیارد تومان برای اجرای این طرح اختصاص یافته بود و برای سال جاری نیز بودجهای حدود ۴۶۰ میلیارد تومان پیشبینی شده تا ۲۳ پروژه مهم ملی و استانی تکمیل و بهرهبرداری شوند.
مدیرکل امور مالیاتی گلستان گفت: از میان این ۲۳ پروژه، ۱۱ پروژه مربوط به مدرسهسازی است که نقش مهمی در ارتقای سطح آموزش استان ایفا میکند. علاوه بر این، پروژههای کلان دیگری همچون بیمارستان گالیکش به عنوان بزرگترین پروژه بهداشتی استان و پروژههای جادهسازی از جمله جاده بندرترکمن به آققلا نیز در این طرح دیده شدهاند.
وی اظهار کرد: این اقدامات نشاندهنده تعهد مالیاتی مردم گلستان به توسعه پایدار استان و ارتقای کیفیت زندگی آنان است.
نظر شما