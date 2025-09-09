  1. حوزه و دانشگاه
  2. آموزش عالی
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۱۹

دستیار هوشمند همانندجویی ایرانداک در دسترس قرار گرفت

دستیار هوشمند همانندجویی ایرانداک در دسترس قرار گرفت

دستیار هوشمند همانندجویی ایرانداک به عنوان نخستین مورد از مجموعه دستیارهای هوش مصنوعی ایرانداک در دسترس قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، نخستین دستیار هوشمند ایرانداک مبتنی بر فناوری هوش مصنوعی در سامانه «همانندجو» طراحی و راه‌اندازی شد.

این دستیار هم‌اکنون در دسترس استادان، دانشجویان و نمایندگان دانشگاه‌ها قرار دارد و گامی نوین در مسیر تسهیل تعامل پژوهشگران با سامانه‌های ایرانداک به‌شمار می‌رود.

دستیار هوشمند همانندجو با قابلیت پاسخ‌گویی شبانه‌روزی، امکان طرح پرسش‌های مرتبط با سامانه همانندجویی را برای کاربران فراهم کرده و راهنمایی‌های لازم را به‌صورت خودکار و آنلاین به آنها ارائه می‌دهد.

این ابزار هوشمند، نخستین مورد از مجموعه دستیارهای هوش مصنوعی ایرانداک است که تا پایان سال جاری به‌تدریج در اختیار جامعه علمی و فناوری کشور قرار خواهد گرفت.سامانه «همانندجو» یکی از سامانه‌های کلیدی ایرانداک در اجرای تبصره نه «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» است. بر اساس این قانون، تمامی دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی کشور بایستی تمام‌متن پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها و پیشنهاده‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را که طبقه‌بندی ندارند، در ایرانداک همانندجویی و ثبت کنند.

همانندجویی پارسا، پیشنهاده، و مقاله در سامانه همانندجو با پشتوانه روزافزونِ تمام‌متن بیش از 670 هزار پارسا و 246 هزار پیشنهاده و بیش از 894 هزار مقاله و 750 عنوان کتاب در نشانی TIK.IRANDOC.AC.IR انجام می‌شود. سامانه «همانندجو» با کاوش خودکار در این آثار، نوشته‌های همانند را بازیابی و اندازه همانندی و منبع اطلاعات همانند را نمایش می‌دهد. روزانه نزدیک به چهار هزار نفر از پژوهشگران کشور از سامانه همانندجو استفاده می‌کنند.

ایرانداک با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، در مسیر توسعه ابزارهای هوشمند و ارتقاء خدمات علمی و پژوهشی گام‌های مؤثری برداشته و راه‌اندازی این دستیار هوشمند را نقطه آغاز تحولی جدید در تعامل پژوهشگران کشور با سامانه‌های ملی می‌داند.

کد خبر 6585000
سعدانه طباطبایی نیا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها