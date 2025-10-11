محمد حسن‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر از فراهم شدن دسترسی آزمایشی دانشگاه‌های وزارت علوم و وزارت بهداشت به یک پلتفرم پژوهشی خبر داد و گفت: با هماهنگی ایرانداک به عنوان شورای تامین منابع علمی کشور، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید دسترسی آزمایشی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به پلتفرم پژوهشی ساینتو ای آی (SCiNiTO AI) فعال شده است.

وی ادامه داد: این پلتفرم با هدف تسهیل، تسریع و ارتقای فرآیندهای پژوهش علمی، توسعه یافته است و با تکیه بر فناوری‌های پیشرفته هوش مصنوعی، مجموعه‌ای از ابزارهای کاربردی را در اختیار پژوهشگران قرار می‌دهد.

رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) در مورد قابلیت‌های این سامانه گفت: از طریق «ساینتو ای آی» پژوهشگران می‌توانند به بیش از ۲۷۰ میلیون منبع علمی به زبان‌های مختلف از جمله مقاله، کتاب، فصل کتاب، پایان نامه، دیتاست و… دسترسی داشته باشند. همچنین از این طریق چت‌بات چندزبانه علمی با پاسخ‌های مبتنی بر منابع معتبر و دارای رفرنس با امکان پاسخ‌دهی از مقالات منتخب و قابلیت پژوهش عمیق (Deep research) در دسترس پژوهشگران قرار می‌گیرد.

حسن‌زاده خاطر نشان کرد: پیشنهاد دهنده هوشمند برای یافتن ژورنال‌های علمی مناسب برای سابمیت مقاله بر اساس عنوان و چکیده منوسکریپت، داوری تحلیلی، بخش به بخش و هوشمند مقالات با ارائه بازخورد دقیق و شناسایی نقاط ضعف و پیشنهادهای بهبود، تحلیل هوشمند مقالات PDF: خلاصه‌سازی، نکات کلیدی، محدودیت‌ها، روش‌شناسی و چت با پی دی اف و ابزارهای مدیریت پروژه پژوهشی مانند افزودن همکاران به مقالات بوکمارک شده و ایجاد یادداشت برای مقالات از جمله قابلیت‌های پلتفرم سانتو ای آی است.

رئیس شورای تامین منابع علمی کشور گفت: ساینتو ای آی علاوه بر پشتیبانی کامل از زبان انگلیسی، امکان دسترسی به منابع علمی به زبان‌های مختلف را فراهم کرده و از یک چت‌بات پژوهشی چندزبانه بهره‌مند است. این قابلیت، به‌ویژه برای پژوهشگرانی که زبان اصلی فعالیت علمی آن‌ها انگلیسی نیست، فرصتی فراهم می‌سازد تا بدون مواجهه با موانع زبانی، به اطلاعات دقیق علمی، مقالات معتبر و خدمات تحلیلی پژوهش دسترسی پیدا کنند. دسترسی و ثبت‌نام در این پلتفرم از طریق این لینک امکان‌پذیر است.