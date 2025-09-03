درخواست ۱۰۳ هزار همانندجویی در شش ماه دوم سال ۱۴۰۳

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، بر پایه تبصره نُه «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیة آثار علمی» مصوب ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی و آئین‌نامه اجرایی مصوب ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ هیئت وزیران؛ همه دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی، و فناوری دولتی و غیردولتی؛ باید تمام‌متن پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را که طبقه‌بندی ندارند، در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) همانندجویی و تمام‌متن پیشنهاده‌ها (پروپوزال‌ها)، پایان‌نامه‌ها، و رساله‌های (پارساهای) خود را ثبت کنند. این گزارش؛ عملکرد دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشیِ دولتی و غیردولتی را در پیروی از قانون یاد شده در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد.

همانندجویی پارسا، پیشنهاده، و مقاله در سامانه «همانندجو» با پشتوانه روزافزونِ تمام‌متن ۶۷۰ هزار عنوان پارسا، ۲۴۶ هزار عنوان پیشنهاده، ۸۹۴ هزار عنوان مقاله، و ۷۵۰ عنوان کتاب و روی هم با نزدیک به ۱۴۵ میلیون برگ، در نشانی TIK.IRANDOC.AC.IR انجام می‌شود.

سامانۀ «همانندجو» با کاوش خودکار در این آثار، نوشته‌های همانند را بازیابی و اندازه همانندی و منبع اطلاعات همانند را نمایش می‌دهد. در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۳، بیش از ۵۲ هزار استاد و ۶۷۲ هزار دانشجوی عضو سامانۀ همانندجو از ۷۷۶ مؤسسه، نزدیک به ۱۰۳ هزار درخواست همانندجویی داشته‌اند. گزیدۀ عملکرد همانندجویی در جدول زیر آمده است.

گزیدۀ عملکرد همانندجویی پارسا، پیشنهاده، و مقاله در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۳

عملکرد همانندجویی شمار مؤسسه‌های عضو سامانه همانندجو ۷۷۶ درخواست‌های همانندجویی مؤسسه‌ها ۱۰۲.۹۳۶ استادان عضو سامانه همانندجو ۵۲.۴۵۳ دانشجویان عضو سامانه همانندجو ۶۷۲.۰۰۱ نشریه‌های علمی عضو سامانه همانندجو ۴۰۶ درخواست‌های همانندجویی نشریه‌ها ۸.۲۰۹ همایش‌های عضو سامانه همانندجو ۷ درخواست‌های همانندجویی همایش‌ها ۱۴

عملکرد دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۳، در همانندجویی پارسا و پیشنهاده، بر پایه وابستگی سازمانی آن‌ها در جدول زیر آمده است.

عملکرد مؤسسه‌ها در همانندجویی پارسا و پیشنهاده بر پایه وابستگی سازمانی در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۳

وابستگی سازمانی شمار مؤسسه‌های عضو شمار درخواست همانندجویی شمار استادان عضو شمار دانشجویان عضو شمار دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری ۱۲۴ ۷۲.۵۴۶ ۳۳.۰۰۶ ۳۴۱.۸۴۹ ۴۲.۳۰۵ دانشگاه پیام نور ۱۷۳ ۷.۱۷۷ ۵.۰۰۴ ۷۷.۳۷۶ ۱۲.۳۶۷ دانشگاه جامع علمی‌کاربردی ۲ ۸ ۶ ۲۵۹ ۰ دانشگاه ملی مهارت ۱ ۳۰ ۲۵ ۹۵۱ ۰ دانشگاه فرهنگیان ۶ ۲۷۹ ۸۶۲ ۲.۹۶۲ ۲۰۷ وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی ۱۰ ۷۸۹ ۵۶۸ ۴.۸۰۵ ۱۶.۶۹۴ سایر دستگاه‌های اجرایی ۴۸ ۱.۰۱۴ ۹۱۱ ۱۰.۴۹۶ ۱.۳۴۸ مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌غیرانتفاعی و جهاد دانشگاهی ۲۹۲ ۱۹.۴۹۰ ۶.۸۹۶ ۱۴۰.۹۵۱ ۱۴.۸۴۷ دانشگاه آزاد اسلامی ۱۱۶ ۱.۶۰۱ ۵.۱۱۴ ۹۰.۹۹۲ ۳۳.۷۳۷ حوزه‌های علمیه ۴ ۲ ۶۱ ۱.۳۶۰ ۰ همه ۷۷۶ ۱۰۲.۹۳۶ ۵۲.۴۵۳ ۶۷۲.۰۰۱ ۱۲۱.۵۰۵

شمار دانش‌آموختگان بر پایه آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۲ از مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی است.

ریزِ گزارش همانندجویی و ثبت پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها، و پیشنهاده‌ها در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۳، در ۹۲ برگ، در نشانی irandoc.ac.ir/about/report در دسترس همگان است.