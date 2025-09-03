درخواست ۱۰۳ هزار همانندجویی در شش ماه دوم سال ۱۴۰۳

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، بر پایه تبصره نُه «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیة آثار علمی» مصوب ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی و آئیننامه اجرایی مصوب ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ هیئت وزیران؛ همه دانشگاهها، پژوهشگاهها، و مؤسسههای آموزش عالی، پژوهشی، و فناوری دولتی و غیردولتی؛ باید تماممتن پایاننامهها و رسالههای دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را که طبقهبندی ندارند، در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) همانندجویی و تماممتن پیشنهادهها (پروپوزالها)، پایاننامهها، و رسالههای (پارساهای) خود را ثبت کنند. این گزارش؛ عملکرد دانشگاهها، پژوهشگاهها، و مؤسسههای آموزش عالی و پژوهشیِ دولتی و غیردولتی را در پیروی از قانون یاد شده در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۳ نشان میدهد.
همانندجویی پارسا، پیشنهاده، و مقاله در سامانه «همانندجو» با پشتوانه روزافزونِ تماممتن ۶۷۰ هزار عنوان پارسا، ۲۴۶ هزار عنوان پیشنهاده، ۸۹۴ هزار عنوان مقاله، و ۷۵۰ عنوان کتاب و روی هم با نزدیک به ۱۴۵ میلیون برگ، در نشانی TIK.IRANDOC.AC.IR انجام میشود.
سامانۀ «همانندجو» با کاوش خودکار در این آثار، نوشتههای همانند را بازیابی و اندازه همانندی و منبع اطلاعات همانند را نمایش میدهد. در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۳، بیش از ۵۲ هزار استاد و ۶۷۲ هزار دانشجوی عضو سامانۀ همانندجو از ۷۷۶ مؤسسه، نزدیک به ۱۰۳ هزار درخواست همانندجویی داشتهاند. گزیدۀ عملکرد همانندجویی در جدول زیر آمده است.
گزیدۀ عملکرد همانندجویی پارسا، پیشنهاده، و مقاله در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۳
|
عملکرد همانندجویی
|
شمار
|
مؤسسههای عضو سامانه همانندجو
|
۷۷۶
|
درخواستهای همانندجویی مؤسسهها
|
۱۰۲.۹۳۶
|
استادان عضو سامانه همانندجو
|
۵۲.۴۵۳
|
دانشجویان عضو سامانه همانندجو
|
۶۷۲.۰۰۱
|
نشریههای علمی عضو سامانه همانندجو
|
۴۰۶
|
درخواستهای همانندجویی نشریهها
|
۸.۲۰۹
|
همایشهای عضو سامانه همانندجو
|
۷
|
درخواستهای همانندجویی همایشها
|
۱۴
عملکرد دانشگاهها، پژوهشگاهها، و مؤسسههای آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۳، در همانندجویی پارسا و پیشنهاده، بر پایه وابستگی سازمانی آنها در جدول زیر آمده است.
عملکرد مؤسسهها در همانندجویی پارسا و پیشنهاده بر پایه وابستگی سازمانی در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۳
|
وابستگی سازمانی
|
شمار
مؤسسههای
عضو
|
شمار
درخواست
همانندجویی
|
شمار
استادان
عضو
|
شمار
دانشجویان
عضو
|
شمار
دانشآموختگان
تحصیلات تکمیلی
|
وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری
|
۱۲۴
|
۷۲.۵۴۶
|
۳۳.۰۰۶
|
۳۴۱.۸۴۹
|
۴۲.۳۰۵
|
دانشگاه پیام نور
|
۱۷۳
|
۷.۱۷۷
|
۵.۰۰۴
|
۷۷.۳۷۶
|
۱۲.۳۶۷
|
دانشگاه جامع علمیکاربردی
|
۲
|
۸
|
۶
|
۲۵۹
|
۰
|
دانشگاه ملی مهارت
|
۱
|
۳۰
|
۲۵
|
۹۵۱
|
۰
|
دانشگاه فرهنگیان
|
۶
|
۲۷۹
|
۸۶۲
|
۲.۹۶۲
|
۲۰۷
|
وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی
|
۱۰
|
۷۸۹
|
۵۶۸
|
۴.۸۰۵
|
۱۶.۶۹۴
|
سایر دستگاههای اجرایی
|
۴۸
|
۱.۰۱۴
|
۹۱۱
|
۱۰.۴۹۶
|
۱.۳۴۸
|
مؤسسههای آموزش عالی غیردولتیغیرانتفاعی و جهاد دانشگاهی
|
۲۹۲
|
۱۹.۴۹۰
|
۶.۸۹۶
|
۱۴۰.۹۵۱
|
۱۴.۸۴۷
|
دانشگاه آزاد اسلامی
|
۱۱۶
|
۱.۶۰۱
|
۵.۱۱۴
|
۹۰.۹۹۲
|
۳۳.۷۳۷
|
حوزههای علمیه
|
۴
|
۲
|
۶۱
|
۱.۳۶۰
|
۰
|
همه
|
۷۷۶
|
۱۰۲.۹۳۶
|
۵۲.۴۵۳
|
۶۷۲.۰۰۱
|
۱۲۱.۵۰۵
شمار دانشآموختگان بر پایه آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۲ از مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی است.
ریزِ گزارش همانندجویی و ثبت پایاننامهها، رسالهها، و پیشنهادهها در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۳، در ۹۲ برگ، در نشانی irandoc.ac.ir/about/report در دسترس همگان است.
