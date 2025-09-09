پیروزی شاگردان پیاتزا مقابل اسلوونی در یک دیدار دوستانه

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان از ۲۱ شهریور تا ۶ مهرماه با ۶۶ دیدار در مانیل پیگیری خواهد شد. تیم ملی والیبال ایران که در گروه نخست این رقابت‌ها با تیم‌های مصر، تونس و فیلیپین میزبان همگروه است، از ساعت ۱۴ امروز به وقت مانیل در دیداری دوستانه و تدارکاتی به مصاف اسلوونی رفت.

شاگردان روبرتو پیاتزا در این مسابقه سه بر صفر و با امتیازهای ۳۴ بر ۳۲، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۲۳ اسلوونی را که در دوره قبلی مسابقات قهرمانی جهان در جایگاه چهارم ایستاد، از پیش رو برداشتند.

تیم ملی والیبال ایران این مسابقه را با ترکیب عرشیا به‌نژاد، مرتضی شریفی، یوسف کاظمی، علی حاجی‌پور، پوریا حسین‌خانزاده، محمد ولی‌زاده و محمدرضا حضرت‌پور شروع کرد که پشت درهای بسته برگزار شد.

علی رمضانی، بردیا سعادت، احسان دانش‌دوست، عیسی ناصری، علی حق‌پرست و امیرحسین اسفندیار دیگر بازیکنان تیم ایران بودند که با نظر پیاتزا در این مسابقه به میدان رفتند. آرمان صالحی نیز در این دیدار استراحت کرد.

رقابت دو تیم در ست نخست بسیار نزدیک و پایاپای پیش رفت و ایران ۳۴ بر ۳۲ به پیروزی رسید و این روند در ست دوم نیز ادامه داشت و ملی‌پوشان کشورمان ۲۵ بر ۲۳ فاتح میدان شدند.

به دلیل شرجی بودن هوا و گرمای سالن، بازیکنان ایران در پایان ست دوم لباس‌های خود را عوض کردند و پیاتزا مرتضی شریفی، علی حاجی پور و پوریا حسین خانزاده را از زمین بیرون کشید و از آنها خواست سرد و استراحت کنند.

ست سوم این دیدار که محک جدی برای تیم ملی والیبال ایران در آستانه آغاز مسابقات قهرمانی جهان بود نیز ۲۵ بر ۲۳ به سود ملی پوشان والیبال ایران به پایان رسید و با توافق دو سرمربی تیم‌ها در ست چهارم نیز به میدان رفتند.

اسلوونی با سابقه‌ای کوتاه اما پربار در والیبال جهان، نخستین بار در سال ۲۰۱۸ در قهرمانی جهان حضور یافت و در جایگاه دوازدهم ایستاد، اما تنها چهار سال بعد، در رقابت‌های ۲۰۲۲ شگفتی‌ساز بزرگ تورنمنت شد و با عملکردی درخشان به مقام چهارم جهان رسید.

تیم ملی والیبال ایران که در اردوی برون مرزی دوحه سه دیدار تدارکاتی مقابل مصر و قطر برگزار کرد، فردا (چهارشنبه ۱۹ شهریور) در آخرین مسابقه دوستانه خود به مصاف آلمان می‌رود.

امیر خوش‌خبر (سرپرست)، روبرتو پیاتزا (سرمربی)، توماس توتولو، محمدرضا تندروان و عبدالرضا علیزاده (مربیان)، توحید اصغری (بدنساز)، دکتر علی حدادی (فیزیوتراپیست)، محمدامین شاکری (آنالیزور) و محمدناصر نقره‌ای (ماساژور) اعضای کادر فنی و پزشکی تیم ملی والیبال ایران را تشکیل می‌دهند.

رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان جهان از ۲۱ شهریور تا ۶ مهرماه در فیلیپین برگزار می‌شود و ایران در گروه نخست مرحله مقدماتی به ترتیب با تیم‌های مصر (۲۳ شهریور – ساعت ۹ صبح به وقت تهران)، تونس (۲۵ شهریور – ساعت ۹ صبح) و فیلیپین (۲۷ شهریور – ساعت ۱۳) دیدار خواهد کرد.